Corinthians ironiza Neymar após eliminar Santos sem o craque em campo: ‘Sem medo’

Na semana passada, após a classificação do Santos à semifinal, Neymar havia provocado o rival ao dizer que os corintianos tinham mais medo dele do que ele do Corinthians. “Eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles”, afirmou à época.

No entanto, o camisa 10, que se recupera de uma lesão na coxa sofrida na vitória sobre o Red Bull Bragantino, não conseguiu entrar em campo neste domingo. O craque até ficou no banco de reservas, gesticulou bastante e passou instruções aos companheiros, mas o técnico Pedro Caixinha optou por não utilizá-lo mesmo com uma substituição ainda disponível.