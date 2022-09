Corinthians joga em Belo Horizonte disposto a melhorar desempenho como visitante no Brasileirão

A classificação à final da Copa do Brasil anima o Corinthians para os desafios que têm no Brasileirão. Um deles é melhorar seu desempenho como visitante, objetivo com o qual joga neste domingo, às 18h, quando enfrenta o América Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O time tem mais de 70% de aproveitamento sob o comando de Vítor Pereira na Neo Química Arena. Em Itaquera, apoiado pela Fiel, é capaz de vitórias expressivas. Mas fora de sua casa, a equipe não vence há seis jogos na temporada, sendo três no Brasileirão, com empates com São Paulo e Avaí e revés para o Fortaleza. Precisa dar uma resposta para não ver a desvantagem para o líder Palmeiras, que hoje é de oito pontos, subir ainda mais.

Quinto colocado, com 44 pontos, o Corinthians ganhou apenas quatro de 13 partidas que fez na condição de visitante no torneio nacional. A fase positiva, com bom futebol, time ajustado e vaga na decisão da Copa do Brasil, pode ajudar a mudar esse cenário. Na avaliação de Vítor Pereira, seu grupo joga hoje o futebol que ele quer.

Vítor Pereira espera reabilitação do Corinthians como visitante Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Ele espera um time focado e maduro o suficiente para voltar a vencer na competição. “Tenho um grande elenco em mãos. Contra o Fluminense, eles foram sensacionais. Entenderam muito bem que enfrentaram um adversário muito difícil e fizemos um jogo muito consistente”, afirmou o treinador.

O português ouvirá o departamento médico para saber com quem vai poder contar. Os mais desgastados serão preservados. Pode ser o caso de Renato Augusto, o grande protagonista da vitória sobre o Fluminense e que sofre com problemas físicos recorrentes.

O América tenta fazer algo que nunca conseguiu: ganhar do Corinthians no Independência. Para derrubar o tabu, a equipe mineira se guia pela sequência de oito partidas sem derrota na temporada - sete no Brasileirão.

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Maidana, Ricardo Silva, Marlon; Éder, Juninho e Ale; Felipe Azevedo, Henrique e Matheusinho. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Balbuena e Piton; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

Horário: 18h.

Local: Estádio Independência.

TV: Premiere.