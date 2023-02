Corinthians joga mal e empata sem gols com a Portuguesa em Brasília pelo Paulistão

Em partida disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Corinthians jogou mal e ficou no 0 a 0 com a Portuguesa, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro não conseguiu superar a defesa congestionada da Lusa, em partida marcada pelo grande número de infrações, com dez amarelos, e poucas chances de gol.

Com o empate, o Corinthians soma 15 pontos e se mantém na liderança isolada do Grupo C. O time do Parque São Jorge joga o Dérbi com o Palmeiras na quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30. Recém-promovida, a Portuguesa vai a cinco pontos e segue na penúltima colocação, lutando para não ser novamente rebaixada.

Renato Augusto voltou a atuar após período de descanso Foto: REUTERS/Carla Carniel

Além dos importantes desfalques de Fagner, suspenso, e Maycon, se recuperando de lesão, o Corinthians não pôde contar com Cássio. O goleiro chegou a participar do aquecimento, mas um quadro de virose o tirou de ação na última hora. O substituto Carlos Miguel teve boa participação nos minutos iniciais, saindo com segurança do gol e defendeu bom chute de João Victor. Apesar de ficar mais com a bola, o time alvinegro ficou os 15 minutos iniciais sem finalizar, errando passes no campo adversário.

A pedido de Fernando Lázaro, o Corinthians valorizou a posse de bola e buscou construir jogadas partindo do campo de defesa. A estratégia mostrou efetividade pela primeira vez quando Fausto Vera e Yuri Alberto chegaram ao ataque fazendo boa tabela na entrada da área. A zaga da Portuguesa tentou rebater e a bola sobrou para Yuri Alberto, que bateu de primeira para fora. A arbitragem marcou impedimento no lance, mas os corintianos presentes em Brasília vibraram com a bonita jogada.

Conforme o relógio foi passando, ambas as equipes passaram a cometer mais faltas e o árbitro Douglas Marques das Flores não teve receio em distribuir cartões. Foram cinco amarelos somente na etapa inicial. O Corinthians quase abriu o placar aos 40 minutos com Róger Guedes. O atacante recebeu bom passe de Renato Augusto na esquerda e bateu rasteiro na saída de Thomazella, mas o goleiro da Lusa fez boa defesa e evitou o primeiro no Mané Garrincha.

Os times não voltaram bem para o segundo tempo. Enquanto a Portuguesa mal conseguia avançar ao ataque, se limitando a ficar na defesa e fazendo de Carlos Miguel um mero espectador, o Corinthians teve dificuldades em furar a marcação da Lusa. Com Adson e Renato Augusto seguidos de perto, a bola poucas vezes encontrou Yuri Alberto e Róger Guedes.

O Corinthians passou a apostar nos lançamentos à grande área e voltou a pressionar a Portuguesa. A primeira boa oportunidade na segunda etapa veio com Róger Guedes. A bola cruzou toda a área da Lusa e sobrou para o camisa 10, que bateu na rede pelo lado de fora. No lance seguinte, Yuri Alberto recebeu de Renato Augusto, dominou dentro da área e tentou a finalização, mas acabou sendo travado.

A Portuguesa resolveu se assanhar na reta final da partida, saindo mais vezes para o contra-ataque. Após cobrança de escanteio, Paraizo tentou a finalização e a bola sobrou para Patrick. O jogador da Lusa chutou em cima de Carlos Miguel, que evitou o gol com boa defesa na pequena área.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0x0 CORINTHIANS

PORTUGUESA - Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo (Patrick) e Thallyson; Diogo Marzagão (Naldo), Madison (Lucas Nathan) e Tauã; Paraizo, Gustavo Ramos (Lucas Venuto) e João Victor (Richard). Técnico: Gilson Kleina.

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Rafael Ramos, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Giuliano), Renato Augusto (Matheus Araújo) e Adson (Paulinho); Róger Guedes (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Thallyson, Madison, Pará, Naldo, Tauã e Patrick (Portuguesa); Bruno Méndez, Adson, Renato Augusto e Fernando Lázaro. (Corinthians).

PÚBLICO - 26.004

RENDA - R$ 2.511.039,16

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília.