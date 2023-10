Corinthians joga mal em casa, conta com pênalti para empatar e continua perto do Z-4 do Brasileirão

Em seu primeiro jogo após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Corinthians continuou apresentando o mesmo futebol de toda a temporada. Previsível, lento e sem criatividade, o time paulista de Mano Menezes saiu atrás do placar e contou com um pênalti, já na parte final do segundo tempo, para empatar na Neo Química Arena, neste sábado, por 1 a 1 contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O gol dos cariocas foi feito por Gerson. Com o resultado, o Corinthians fica com 31 pontos, em 12º lugar.

Mesmo com Renato Augusto e Rojas formando o setor criativo, o Corinthians fez uma apresentação fraca ofensivamente. Apesar de lampejos nos primeiros minutos de cada tempo, principalmente com Wesley pela ponta esquerda, o time de Mano foi dominado pelo Flamengo. A derrota só não aconteceu por causa de uma penalidade convertida por Fábio Santos, já no final da segunda etapa. As duas equipes se lançaram para o ataque e pecaram nas finalizações.

“A gente sai com sentimento de tristeza. Tivemos o controle do jogo, mas faltou jogar um pouco mais. Tivemos volume, volume e mais volume durante o jogo todo e tivemos a infelicidade do pênalti. Agora é trabalhar nesta data Fifa para ajustar”, comentou Fabrício Bruno. Do lado corintiano, o sentimento foi parecido. “A gente tem uma sequência difícil no Brasileiro em um momento complicado que é pós-eliminação da forma como foi. Acho que o time fez um bom jogo, contra um time bom, que mantém a bola e busca o jogo. Não era o que a gente precisava, queríamos a vitória para sair daquela região incômoda, mas um ponto é importante”, disse Fabio Santos.

Mesmo com a forte chuva, que marcou presença durante todo o sábado em São Paulo, o Corinthians teve o apoio de sua torcida na Neo Química Arena para a primeira partida da equipe após a eliminação na Copa Sul-Americana. Tentando usar a velocidade de Wesley contra a defesa carioca quando atacava e marcando alto no campo do Flamengo, o time de Mano começou buscando o controle e arriscando com cruzamentos e finalizações contra Rossi.

Depois deste início, o Flamengo assumiu o controle das ações. Apostando na troca de passes em velocidade e tentando escapar com Ayrton Lucas, o time carioca conseguiu ocupar o espaço do rival e assustou. Aos 31 minutos, Éverton Ribeiro carregou pela esquerda, ameaçou o cruzamento e finalizou direto na trave. Após este momento, o rubro-negro continuou a vontade na Neo Química Arena, mas sem levar perigo para Cássio.

Flamengo melhorou após intervalo

Na volta do vestiário, o Corinthians foi mais objetivo. Apostando nos lançamentos longos, o time da casa tentou surpreender, mas não conseguiu ser efetivo. Aos poucos, o Flamengo foi assumindo o controle até marcar. Aos nove minutos, os donos da casa erraram em uma saída de bola, Éverton Ribeiro deu bom passe para Gerson acertar um bonito chute da entrada da área no ângulo de Cássio: 1 a 0.

Com a vantagem, o Flamengo deixou a bola com o Corinthians e se fechou na defesa. Desta forma, o time de Renato Augusto passou a trocar passes no campo ofensivo em busca de espaços até empatar. Fábio Santos finalizou e a bola explodiu no braço de Leo Pereira dentro da área. Na cobrança da penalidade, o lateral-esquerdo converteu e deixou o marcador em 1 a 1. O Flamengo voltou a ter mais a bola e se lançou ao ataque. Com Arrascaeta e Gabigol em campo, o time criou algumas jogadas de perigo, mas parou nos erros de finalização. Já nos acréscimos, o Corinthians viu Yuri Alberto perder uma oportunidade dentro da área quase sem ângulo.

Protesto contra a diretoria na tarde de sábado

Torcedores se reuniram em frente ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians, neste sábado, para protestar contra a gestão liderada por Duílio Monteiro Alves, horas antes da partida contra o Flamengo. Insatisfeitos com o desfecho da temporada, na qual restou apenas a briga contra o rebaixamento no Brasileirão após a eliminação na Sul-Americana, os corintianos cantaram gritos ofensivos direcionados à cúpula da diretoria e também mandaram mensagem aos associados do clube: ‘associado, presta atenção, está na hora de tirar este ladrão’, em claro posicionamento sobre as eleições internas que acontecerão no dia 25 de novembro para eleger um novo presidente. Também foram exibidas mensagens em faixas, como a frase “Entreguem o Corinthians para o povão”.

Um dia antes, na sexta-feira, a uniformizada Gaviões da Fiel publicou texto citando números de dívidas acumuladas pelos últimos quatro presidentes do Corinthians: Andrés Sanchez (em dois mandatos), Mário Gobbi, Roberto de Andrade e Duílio. “Gavião que votar nessa corja da atual situação não representa a entidade”, diz o texto. A torcida organizada apoia a chapa Arquibancada 85, que concorre ao Conselho Deliberativo e ainda não manifestou apoio a nenhum candidato à presidência, embora seja oposição.

