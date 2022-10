Corinthians joga para se garantir na Libertadores e Vítor Pereira ouvirá pedido para ficar

O Corinthians duela com o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h45, disposto a garantir matematicamente sua presença na próxima edição da Libertadores. O jogo da 34ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, é o primeiro em casa desde que a equipe alvinegra perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo.

A Neo Química Arena estará lotada mais uma vez e a torcida fará coro pela permanência do técnico Vítor Pereira, que depende de questões familiares para continuar seu trabalho em 2023. Nas redes sociais, dias antes do confronto, os corintianos subiram a #FicaVP como uma espécie de apelo ao português, que só tem contrato até o fim desta temporada.

O treinador já soube da mobilização dos torcedores alvinegros e vai comentar sobre o assunto depois da partida. Ele ficou encantando com a torcida, mas ainda não definiu se renovará seu vínculo. Pesa na decisão do treinador a opinião da família, que mora em Portugal.

“Tenho vontade (de ficar), sinceramente”, admitiu o treinador depois do triunfo sobre o Santos. É provável que o Corinthians termine a temporada sem título, mas no entendimento da torcida o time alvinegro evoluiu sob o comando do português. Com ele, a equipe voltou às quartas de final da Libertadores após dez anos, retornou à decisão da Copa do Brasil após quatro anos e faz uma campanha consistente no Brasileirão, com presença no G-4 desde o início do torneio.

Vítor Pereira ouvirá coro da torcida por sua permanência no Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Vítor Pereira tem 27 vitórias, 14 empates e 16 derrotas em 57 partidas no comando alvinegro. Seu principal objetivo nesta reta final de temporada é levar o Corinthians ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro e ficar com uma vaga direta na Libertadores.

O título é possível, mas improvável, já que a equipe, quarta colocada, com 57 pontos, está distante do líder Palmeiras. Neste momento, a disputa pelo segundo lugar se concentra com Internacional e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O Fluminense aparece logo atrás, no quinto posto, com 55 pontos. Daí a importância da partida, que aproximará o vencedor - casa haja um - da Libertadores e lhe deixará dentro do G-4.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Mateus Vital (Maycon). Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Horário: 21h45.

Local: Neo Química Arena.

TV: Globo e Premiere.