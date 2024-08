Corinthians x Juventude no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Precisando da vitória, Ramón Díaz não vai poder contar com seus dois principais goleadores. Ángel Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Yuri Alberto passou por cirurgia para a retirada da vesícula e não reúne condições de jogo.

Animado pela vitória sobre o Fluminense, por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude busca a reação no Brasileirão. As duas derrotas seguidas fizeram o time estacionar nos 21 pontos e cair para a 14ª colocação.