O empate do Corinthians diante do Argentinos Juniors nesta quarta-feira pela Libertadores manteve as chances de classificação da equipe às oitavas de final. No entanto, o time de Luxemburgo ainda não empolga: com quatro pontos nas quatro primeiras rodadas, tem seu pior início na competição em mais de 30 anos e corre o risco de ser eliminado na fase de grupos pela primeira vez desde 1977 – ano de sua primeira participação.

Classificado em 1977 após o vice-campeonato brasileiro no ano anterior, o Corinthians enfrentou Internacional, El Nacional e Deportivo Cuenca na fase de grupos naquela ocasião. Nos quatro primeiros jogos, somou apenas um ponto – empate em 1 a 1 com o rival brasileiro na partida de estreia.

Nos dois jogos seguintes, conquistou duas vitórias sobre El Nacional e Deportivo Cuenca, em casa, mas não evitou a eliminação precoce. Desde então, em 16 participações, jamais caiu nesse estágio da disputa; em 2011 e 2020, o time foi eliminado antes do mata-mata, mas em outra fase, ainda na pré-Libertadores, para Tolima e Guaraní, respectivamente.

Com quatro pontos na Libertadores, Corinthians tem pior início na competição desde 2023. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Com quatro pontos em 2023, o Corinthians ocupa a terceira colocação momentânea no Grupo E, atrás de Argentinos Juniors (8) e Independiente del Valle (6). Apesar de ainda ter esperanças de se classificar às oitavas, tem seu pior início na Libertadores desde 1991. Naquele ano, na chave com Flamengo, Bella Vista e Nacional, empatou os três primeiros jogos – todos pelo placar de 1 a 1 – e perdeu para o time rubro-negro na quarta rodada.

O desempenho de 1991 traz esperança para o Corinthians deste ano. Apesar de um início com apenas três pontos, conseguiu garantir a vaga para as oitavas após vencer o Bella Vista por 4 a 1 e empatar em 0 a 0 com o Nacional. No mata-mata, foi eliminado pelo Boca Juniors.

Nesta temporada, o Corinthians disputa sua 17ª edição de Libertadores. O clube é o quinto brasileiro com mais participações na competição – fica atrás apenas de Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Flamengo. Para evitar a eliminação precoce, depende só de si: duas vitórias sobre o Independiente del Valle, no Equador, e Liverpool-URU, na Neo Química Arena, garantem o time nas oitavas.

Corinthians é o quinto clube brasileiro com mais participações na Libertadores. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Caso avance, o Corinthians disputará a outra fase pelo segundo ano consecutivo. Em toda a história da Libertadores, isto só aconteceu em três ocasiões: 1999/2000; 2012/2013; e 2015/2016. O empate na Argentina nesta quarta pode servir para dar um ânimo à equipe a fim de ela evitar um fracasso histórico na disputa. Luxemburgo acredita que o Corinthians “está no jogo”.

“Houve avanço da equipe. Antes do jogo, estávamos fora (da Libertadores). Com o resultado do Liverpool-URU e o resultado aqui (contra o Argentinos Juniors), estamos dentro de novo na competição. Isso é muito bom para quem está querendo começar a botar a cara para fora, buscar espaço”, afirmou o treinador. Desde que assumiu o time, no início deste mês, ele ainda não venceu. Foram sete jogos, com três empates e quatro derrotas.

Relembre as campanhas após as quatro primeiras rodadas na Libertadores

1977: 1 ponto (eliminado na fase de grupos)

1991: 3 pontos (oitavas de final)

1996: 9 pontos (quartas de final)

1999: 6 pontos (quartas de final)

2000: 7 pontos (semifinal)

2003: 9 pontos (oitavas de final)

2006: 7 pontos (oitavas de final)

2010: 10 pontos (oitavas de final)

2011: eliminação na pré-Libertadores

2012: 8 pontos (campeão)

2013: 7 pontos (oitavas de final)

2015: 12 pontos (oitavas de final)

2016: 9 pontos (oitavas de final)

2018: 7 pontos (oitavas de final)

2020: eliminação na pré-Libertadores

2022: 7 pontos (quartas de final)

2023: 4 pontos