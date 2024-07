Corinthians supera Palmeiras e mantém promessa Lucas Flora no elenco da base

Lucas Flora continua no Corinthians. Aos 10 anos, a promessa da base alvinegra permanecerá no clube após um novo acordo ser acertado na tarde desta quinta-feira, dia 18 de julho. A decisão acontece após semanas de incerteza sobre o futuro do garoto, que havia recebido sondagens do Palmeiras para se transferir para o elenco alviverde.

Segundo Claudinei Alves, diretor de base do clube, o novo contrato não contempla luvas para a família do garoto, mas sim uma “ajuda de custos”. De acordo com os responsáveis por Lucas, um dos motivos que fez com que ele permanecesse na equipe foi a paixão e o carinho que sente pelo time.

Aos 10 anos, Lucas Flora renova seu vínculo com Corinthians e permanece no clube. Foto: Divulgação/Corinthians

PUBLICIDADE Com forte presença nas redes sociais, o garoto chamou atenção da fiel torcida com vídeos e lances de seu talento. Flora, que já atua pelo Corinthians há três temporadas, integrará a categoria sub-11 de futsal e de futebol de campo do time. Um vínculo de formação, no entanto, só pode ser assinado depois do menino completar 14 anos. No começo de junho, Alves afirmou que o garoto estava negociando com o Palmeiras. Conforme dito pelo dirigente ao podcast de Marcelinho Carioca, a oferta alviverde era de um salário mensal de R$ 15 mil e mais R$ 200 mil em luvas.

Os pais do menino também se pronunciaram, afirmando que os valores oferecidos pelo Corinthians eram baixos e que havia um “despreparo grande” da direção do clube. O desencontro, entretanto, foi resolvido e jogador e clube parecem ter chegados a um final feliz.