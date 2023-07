Corinthians vai lucrar R$ 8 milhões com venda de Malcom para o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Malcom é mais um brasileiro que atuará no estrelado futebol da Arábia Saudita. O Al-Hilal confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante, revelado pelo Corinthians, que receberá R$ 8 milhões (2,5%) na transação entre o Zenit e os árabes justamente por ser o clube formador do jogador, recentemente convocado para defender a seleção brasileira. Pela aquisição, o novo clube investiu 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 314,4 mi).

O clube árabe fez um vídeo para anunciar seu quarto reforço para a próxima temporada. Mostrando as camisas e os números de Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves, terminou com uma impressora imprimindo o 77 do brasileiro. “Bem-vindo, Malcom”, legendou.

O brasileiro assinou contrato por quatro temporadas. A negociação foi a maior da história do Zenit, que havia desembolsado 40 milhões de euros (cerca de R$ 189,2 milhões) para contratar Malcom do Barcelona. Ele deve ser companheiro ofensivo de Michael, que ainda está nos planos do Grêmio. A janela fecha dia 2 de agosto.

Malcom assina com o Al-Hilal por quatro temporadas e será comandado por Jorges Jesus Foto: REUTERS/Anton Vaganov

Com a chegada de Malcom, é possível que o Al-Hilal, dirigido pelo português Jorge Jesus, desista de vez do atacante Róger Guedes, do Corinthians. O próximo alvo do clube árabe é o meia argentino Verratti, do Paris Saint-Germain.

O Al-Hilal está investindo pesado para equiparar forças com o atual campeão, o Al-Ittihad, de Romarinho, Benzema, Kante e do goleiro brasileiro Marcelo Grohe, e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Brozovic e dos brasileiros Alex Telles e Anderson Talisca. Roberto Firmino está no Al-Ahli, que também promete um time forte e trouxe o goleiro Mendy.