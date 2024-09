Memphis Depay, contratação midiática do Corinthians nesta janela de transferências, teve sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na terça-feira e está livre para estrear pela equipe alvinegra. Neste sábado, enfrenta o Botafogo, a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos; o holandês, no entanto, não estará presente e uma possível estreia ocorrerá somente a partir da próxima semana.

O atacante de 30 anos aceitou a proposta em negociação liderada pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira. O jogador, no entanto, não entra em campo desde a Eurocopa de 2024, pela Holanda. Dentro do clube, prega-se cautela para não acelerar etapas. Também, por isso, não se estipula desde já um jogo chave para a estreia do jogador.

Mesmo que esteja inscrito no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o jogador deve ser preservado contra Botafogo (neste sábado) e Fortaleza (terça-feira). O técnico Ramón Díaz abordou a questão na entrevista coletiva após a classificação contra o Juventude, em que Memphis foi apresentado ao torcedor corintiano. Além dele, o restante da comissão técnica também trabalha para que ele recupere seu condicionamento físico ao longo desta semana.

Memphis Depay já treina junto ao elenco do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE “Fizeram um esforço enorme apara contratá-lo. Vimos como esse jogador transcende. Esperamos ele bem o mais rápido possível”, disse o treinador. “É um quadro muito importante. Ver a trajetória europeia que ele tem, nos dá um salto de qualidade. Vamos mostrar para ele o que é o Corinthians, o que é o futebol brasileiro”. Após estas partidas, a primeira em que Memphis poderia entrar em campo – a depender de sua evolução nas atividades no CT Joaquim Grava – é diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena, no próximo sábado, 21. Para o duelo com o Botafogo, ele nem viajou com o elenco; o mesmo deve ocorrer diante do Fortaleza, na capital cearense.

Nos últimos dois dias, o atacante realizou trabalhos com e sem a bola no CT Joaquim Grava. Na sexta-feira, fez a primeira atividade ao lado dos novos companheiros. O jogo contra o Atlético-GO surge como possibilidade para a estreia se Memphis cumprir com o planejamento e evoluir nos treinamentos, até atingir um estágio em que a comissão técnica se sinta confiante em contar com o jogador.

O atacante de 30 anos assinou o contrato ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira. Pelo prazo de inscrição da Copa do Brasil ter se encerrado na segunda-feira, às 23h59 (de Brasília), o clube não conseguirá contar com o atleta na semifinal contra o Flamengo. O vínculo de Memphis com o Corinthians vai até julho de 2026. Anteriormente, por um erro de comunicação do clube, foi anunciado que o período de contrato seria até dezembro do mesmo ano.

Publicidade

Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians, uma referência ao ano em que nasceu. Na quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros das torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.