Corinthians mira trinca e melhor futebol contra o Juventude em Caxias do Sul

Vencer e convencer é o objetivo do Corinthians na visita ao Juventude, nesta terça-feira, às 21h30, no Alfredo Jaconi, na abertura da 30ª rodada do Brasileirão. Buscando se estabelecer entre os quatro melhores, o time mira a terceira vitória seguida na competição querendo melhorar seu futebol, sobretudo longe de casa, onde ainda não ganhou no turno. Mesmo passando por Atlético-GO e Cuiabá na Neo Química Arena, o futebol não foi o esperado por Vítor Pereira, que reclamou e almeja mais solidez defensiva e eficácia ofensiva.

Melhor time mandante no Brasileirão, o Corinthians deve futebol atuando longe de casa e tentará acabar com o efeito gangorra diante do lanterna. A última vitória como visitante no Brasileirão foi no encerramento do primeiro turno: 2 a 1 no Atlético-MG, de virada, com dois gols de Fábio Santos.

No segundo turno foram derrotas diante de América-MG e Fortaleza, ambas por 1 a 0, e empates com o Avaí e o São Paulo, por 1 a 1. A oscilação chegou a tirar o time do G-4. Ganhando nesta terça-feira, o time reassume, provisoriamente, a vice-liderança. A meta é encerrar o campeonato entre os quatro melhores.

Fábio Santos retorna após descansar no rodízio imposto por Vítor Pereira, contra o Cuiabá, tentando ajudar o Corinthians a desencantar e seguir entre os primeiros. Ao mesmo tempo, a equipe busca corrigir alguns erros presenciados pelo treinador nos jogos recentes, mirando ganhar força para fazer frente ao Flamengo na decisão da Copa do Brasil, dias 12 e 19.

Vítor Pereira almeja mais solidez defensiva e eficácia ofensiva do Corinthians

“É natural a força do Corinthians estar em casa, mas a gente tem de melhorar fora de casa, sem sombra de dúvida, se quiser se manter no pelotão de frente nesta fase decisiva do campeonato”, admite o lateral-esquerdo. “Já conversamos e sabemos que precisamos desses pontos fora de casa e a melhor oportunidade é sempre no próximo jogo e vai ser nesse contra o Juventude.”

Vítor Pereira reclamou nos últimos jogos que a equipe ainda não se apresentou defensivamente como ele gostaria. O técnico dedicou o início dos trabalhos desta segunda-feira para ajustar o setor de proteção a Cássio, exigido acima do,habitual contra goianos e mato-grossenses. Depois, foram muitas finalizações para tentar, também, acabar com o alto número de chances desperdiçadas.

Continua após a publicidade

O português quer que a equipe chegue com equilíbrio nos embates com os cariocas para poder sonhar com um fim de ano festivo. Ao mesmo tempo em que vem usando os jogos para aprimoramento, Vítor Pereira tenta passar a importância de os jogadores deixarem a final de lado, algo cada dia mais complicado no grupo, e focar no Brasileirão também.

“É difícil separar, quase impossível para falar a verdade. Nossa conversa foi essa, fazer desses jogos uma preparação para a final, sabemos que nosso objetivo principal será nos dias 12 e 19, mas usar esses jogos como treinamento e confiança para chegar bem na decisão que vai ser tão importante nessa temporada.”

Fausto Vera desfalca o time por suspensão, e Fagner pode ser poupado com a recuperação de Rafael Ramos. Renato Augusto também deve ganhar descanso. Vítor Pereira quer observar mais Mateus Vital e pode deixar algum atacante titular na reserva para a entrada do meia-atacante.

O Juventude demitiu o técnico Umberto Louzer nesta segunda-feira e, praticamente fadado a disputar a Série B de 2023, será dirigido pelo auxiliar fixo Lucas Zanella. Com somente 19 pontos, o time não vence faz mais de dois meses ou 10 jogos, desde o 1 a 0 sobre o Ceará, dia 24 de julho.

Contra o Corinthians, a defesa tentará se reencontrar após levar 19 gols nestas 7 derrotas e três empates. Zanella deve usar a dupla com Thalisson e Paulo Miranda, já que Vitor Mendes cumpre suspensão, assim como o goleiro Pegorari. César entra entre as traves.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CORINTHIANS

Continua após a publicidade

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares, Thalisson, Paulo Miranda e Moraes; Elton, Capixaba, Jadson, Chico e Rafinha; Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

CORINTHIANS - Cássio; Rafael Ramos; Gil (Bruno Mendez), Raúl Gustavo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Ramiro) e Giuliano; Gustavo Silva, Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães-Fifa- (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

TRANSMISSÃO - Premiere.