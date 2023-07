Corinthians, na melhor fase do ano, encara o Vasco com a Arena sem público pela 1ª vez desde 2021

Em sua melhor fase da temporada, o Corinthians tem um importante desfalque para enfrentar o Vasco neste sábado: sua torcida. Por causa de cantos homofóbicos em duelo com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena terá seus portões fechados para torcedores alvinegros e cruzmaltinos. Esta será a primeira vez, desde o fim da pandemia, que o estádio não receberá público. Os torcedores podem acompanhar a partida pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

A determinação para que o jogo não tenha público veio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após clássico entre Corinthians e São Paulo em maio. Na ocasião, os alto-falantes e telões da Neo Química Arena veicularam mensagens de conscientização e ressaltaram que o time poderia ser punido pelos cantos. A decisão se deu no último mês e o clube conseguiu que ela fosse cumprida neste sábado.

O Corinthians tem, em sua torcida, um importante fator em busca das vitórias. Nesta temporada, o aproveitamento como mandante é de 71,2% – 14 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Em comparação, no período em que o estádio esteve sob as restrições da pandemia da covid-19 (entre março de 2020 e outubro de 2021), o desempenho da equipe caiu drasticamente: apenas 51,4%.

Corinthians não terá sua torcida para a partida deste sábado, contra o Vasco. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nesse período, o Corinthians disputou 48 jogos como mandante – ainda que não tivesse renda ou apoio de seu torcedor nas arquibancadas – com 19 vitórias, 17 empates e 12 derrotas. O desempenho em campo não foi impactado somente pela ausência de seu torcedor. Tiago Nunes, Coelho, Vagner Mancini e Sylvinho comandaram a equipe em pouco mais de um ano e meio; além disso, o clube sofreu – e ainda sofre – com dívidas, que impactaram no investimento no futebol.

O último jogo do Corinthians sem sua torcida na Neo Química Arena foi pelo Brasileirão de 2021. Na ocasião, clássico com o Palmeiras, que terminou com vitória do time alvinegro, à época comandado por Sylvinho – justamente a última diante de seu maior rival.

Apesar de não ter público, o Corinthians encara o Vasco como favorito e em seu melhor momento na temporada. Desde a parada para a data-Fifa, o Corinthians teve uma sequência de jogos decisivos e se saiu bem na maioria. São 11 jogos disputados, com sete vitórias, um empate e três derrotas. Além disso, está há seis jogos sem perder e conseguiu classificações importantes na Copa do Brasil, diante do América-MG, e Copa Sul-Americana, contra o Universitario.

Continua após a publicidade

Além disso, o Corinthians vem motivado após a vitória diante do São Paulo, na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 2 a 1. O foco agora é vencer o Vasco para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time cruzmaltino amarga a lanterna da competição, com apenas nove pontos.

Renato Augusto marca os dois gols do Corinthians na partida contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Para isso, Luxemburgo deve contar com um time considerado titular. Na terça-feira, o Corinthians tem compromisso pela Copa Sul-Americana, nas oitavas de final contra o Newell’s Old Boys, mas o treinador já afirmou que utilizará um time alternativo na competição, que disputa após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Com isso, a tendência é que o treinador repita a escalação do jogo contra o São Paulo, com algumas poucas alterações. Renato Augusto, que inicia uma boa sequência de jogos, pode começar como titular, já que não jogará durante a semana. Matías Rojas ainda se recupera de lesão e é dúvida para o confronto. A principal novidade no elenco é Lucas Veríssimo, último reforço da equipe na janela de transferências e que já está regularizado no Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira entrevista coletiva, o zagueiro afirmou estar ansioso para estrear pela equipe, mas entende que ainda não está 100% fisicamente. “Vim de um início de pré-temporada, tive uma semana e meia de treinos, tivemos três ou quatro jogos. Estou vindo de uma pré-temporada, estou evoluindo fisicamente. Sabemos o momento certo, estou ansioso, não vejo a hora, mas sei que existem etapas e preciso respeitá-las”, ressaltou.

Um dos desfalques é Gabriel Moscardo, que se recupera de uma cirurgia de apendicite e ficará fora até a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo. Murillo, zagueiro, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não jogará neste sábado.

Lanterna do Brasileirão

Continua após a publicidade

O Vasco viaja a São Paulo para se recuperar na temporada. Com nove pontos e na lanterna do Brasileirão, o time cruzmaltino venceu apenas duas partidas na competição e sofre com a adaptação a um novo treinador após a saída de Maurício Barbieri. Ramón Díaz assumiu o comando da equipe na última semana e ainda busca sua primeira vitória.

Além disso, o time passou por algumas mudanças nesta semana. Pedro Raul, principal contratação da equipe na temporada, não correspondeu às expectativas em campo e foi vendido ao Toluca, do México; Luiz Mello, então CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), deixou o time para assumir um cargo de diretor executivo na 777 Partners, que comanda o Vasco.

O time está em uma fase de reconstrução e busca reforços no mercado. Nesta semana, Praxedes, ex-Red Bull Bragantino, foi anunciado por empréstimo do Internacional e pode estrear contra o Corinthians. Jefferson, lateral-esquerdo, também foi oficializado. Sebastián Ferreira, atacante, também foi anunciado nesta semana.

CORINTHIANS X VASCO