Corinthians x Newell’s Old Boys: onde assistir, horário e escalação das equipes

A série invicta de sete partidas anima o Corinthians para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30, o embalado time treinado por Vanderlei Luxemburgo recebe na Neo Química Arena o Newell’s Old Boys, da Argentina, no primeira duelo entre os dois por uma vaga às quartas da competição.

Corinthians e Newell’s nunca se enfrentaram em torneios da Conmebol. O time alvinegro não tem boas lembranças de confrontos com argentinos na Sul-Americana, já que, em sete jogos, registra apenas uma vitória e s empates contra times da nação vizinha na competição. Os times voltam a se encontrar dia 8, terça-feira da próxima semana, mas na Argentina.

Corinthians enfrenta rival argentino por vaga nas quartas da Sul-Americana Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 01/08/2023.

: 01/08/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SBT (TV aberta).

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CORINTHIANS : Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Fausto Vera (Maycon) e Matheus Araújo; Adson (Ruan); Róger Guedes (Biro) e Felipe Augusto (Yuri Alberto). Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Fausto Vera (Maycon) e Matheus Araújo; Adson (Ruan); Róger Guedes (Biro) e Felipe Augusto (Yuri Alberto). : Vanderlei Luxemburgo. NEWELL’LS OLD BOYS: Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ortiz e Martino; Ferreira, Portillo e Sforza; Pérez Tica, Recalde e Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

ÚLTIMOS RESULTADOS: