O Corinthians deve anunciar nesta quarta-feira, 24, a Esportes da Sorte como nova patrocinadora máster. A oficialização da parceria deve ocorrer durante uma ação no intervalo da partida diante do Grêmio, na Neo Química Arena, em confronto direto na luta contra o Z-4 do Brasileirão. Segundo apurou o Estadão, as conversas para a casa de aposta estampar a parte mais nobre da camisa alvinegra até dezembro de 2026 está fechada desde o início desta semana, mas o clube ainda negocia uma melhora nos valores oferecidos.

Depois de perder o patrocínio de R$ 120 milhões anuais da Vai de Bet, que rescindiu de maneira unilateral após o caso de repasses de comissão do intermediário a um suposto "laranja", a diretoria corintiana entendeu que tinha condições de encontrar no mercado um novo parceiro com capacidade para fazer um aporte semelhante. A ideia do clube era receber aproximadamente R$ 100 milhões, montante menor do que o anterior, mas ainda considerado elevado. Já são mais de 40 dias desde que o clube está sem um patrocínio máster. A diretoria corintiana se preocupa em fechar um acordo superior a R$ 75 milhões anuais, valor oferecido na proposta de renovação pela Pixbet, e rejeitado pelo presidente Augusto Melo. Para alcançar números mais significativos, o clube estuda variáveis no contrato que contemplem a quantia desejada. Além disso, após o rompimento unilateral com a Vai de Bet, o setor jurídico do clube.

Corinthians utilizou espaço central da camisa para antecipar patrocínio da Esportes da Sorte. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Vale ressaltar que o Corinthians se dispôs a rescindir com a Pixbet, que se juntou ao clube em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, para fechar com a Vai de Bet. O clube firmou um acordo na Justiça para pagar R$ 40,1 milhões à antiga parceira. De lá para cá, a casa de aposta aumentou de R$ 85 milhões a R$ 105 milhões o patrocínio com o Flamengo, cujo argumento para incrementar os números foi justamente o contrário do Corinthians com a Vai de Bet.

Sem o patrocínio máster, o clube utilizou o espaço central da camisa na partida contra o Bahia para criar expectativa para o acerto com a Esportes da Sorte. Os uniformes estamparam as frases “É torcida”, “É acreditar”, “É luta” e “É muito mais que um time”, referências ao slogan da nova patrocinadora – “É muito mais que bet”. Nas redes sociais, a marca também utilizou dos rumores para fomentar engajamento entre torcedores corintianos.

Esportes da Sorte, Corinthians e Palmeiras

O acerto com a Esportes da Sorte vai fazer o Corinthians dividir um patrocinador com o Palmeiras, maior rival, pela terceira vez na história. A empresa já é parceira do time feminino palmeirense desde janeiro e tinha a intenção de avançar para o uniforme do futebol masculino, que é estampado por Crefisa e Faculdade das Américas (FAM), empresas cujo dono é José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do clube.

Segundo apurou o Estadão, foi a própria Esportes da Sorte quem procurou Augusto Melo. O presidente negociou o patrocínio e depois passou o assunto para os departamentos jurídico e de marketing para costurar o acordo. O fato de a marca ser parceira do rival não foi considerado um impeditivo.

Esportes da Sortes é patrocinador do time feminino do Palmeiras Foto: Reprodução/TV Palmeiras

O Palmeiras também não acredita na possibilidade de um rompimento contratual por parte da Esportes da Sorte. O contrato da marca com a equipe feminina é válido até dezembro. Assim, até o fim de 2024, pelo menos, Corinthians e Palmeiras terão a mesma marca como parceira.

Além do Corinthians, a plataforma patrocina três times da Série A: Athletico-PR, Bahia e Grêmio. Destes, os dois primeiros ostentam a marca no espaço central do uniforme. Com o acordo com o time alvinegro, a tendência é de que a Esportes da Sorte não continue na briga para patrocinar o Palmeiras. Atualmente, Crefisa e FAM despendem R$ 81 milhões para ter suas marcas no uniforme alviverde. Para ganhar a concorrência, a marca de apostas esportivas deveria desembolsar um valor superior.

Outros patrocínios divididos

Desde a década de 1980, a lei brasileira permite que clubes divulguem marcas em seus uniformes. Em pouco mais de 40 anos, em duas ocasiões Corinthians e Palmeiras tiveram uma parceira em comum. Entre 2011 e 2013, com a Tim, e em 2009, com a Suvinil.

Em nenhum dos casos as marcas foram patrocinadores másters das equipes profissionais, como ocorre neste ano com Esportes da Sorte. Em 2009, o Corinthians acertou um patrocínio para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano; simultaneamente, o Palmeiras estampou a marca nas mangas do uniforme. Já em 2011, a Tim colocou sua logomarca no mesmo espaço, em ambas as equipes: no número.

Relembre caso Vai de Bet

Ao assumir a presidência em janeiro, Augusto Melo anunciou a Vai de Bet como nova patrocinadora máster do clube. A marca de casas de aposta, ainda desconhecida no País, ofereceu R$ 360 milhões por três temporadas, com pagamentos de R$ 10 milhões mensais ao longo de 36 meses, se tornando o maior patrocínio da história do futebol nacional. Em 7 de junho, a marca optou pela rescisão do contrato após a polêmica dos pagamentos da intermediária do acordo a uma suposta empresa "laranja". Para fechar com a Vai de Bet, a diretoria firmou na Justiça um acordo para pagar R$ 40,1 milhões à Pixbet, concorrente e parceira do time alvinegro até o início do ano, para encerrar o contrato de exclusividade vigente — os valores serão quitados até o início de 2025, sob pena de bloqueio de contas. A ex-patrocinadora, que se juntou ao Corinthians em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, apresentou uma proposta de renovação no valor de R$ 75 milhões anuais para estampar a camisa corintiana, mas o valor não agradou a atual gestão. Com o fim da parceria entre Corinthians e Vai de Bet, o Flamengo passou a ter o maior patrocínio máster do País. Os cariocas renovaram com a Pixbet, justamente a antiga parceira do time do Parque São Jorge, e conseguiram um aumento no montante a ser recebido alegando os valores pagos da Vai de Bet aos paulistas. Assim, o vínculo do clube rubro-negro com a marca passou de R$ 85 milhões a R$ 105 milhões, com progressão de montante fixo a partir de 2025. Por entender que tem um potencial de mercado semelhante, a diretoria corintiana tenta negociar valores do mesmo patamar.