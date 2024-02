A derrota do Corinthians no Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Novorizontino por 3 a 1, na Neo Química Arena, agravou a crise do clube. Por outro lado, os rivais não perdoaram nas redes sociais e a desgraça dos corintianos virou piada. Esse foi o quarto revés seguido do time, que está na lanterna do Grupo C do Paulistão, com apenas três pontos.

PUBLICIDADE Uma frase citada pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, e repetida pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, vai perseguir os corintianos em cada derrota na temporada 2024. “Acabou a farra”, falavam os dirigentes sobre a mudança de gestão no clube. Porém, os rivais repetem o lema ironicamente. A repercussão de mais uma derrota também aponta um risco que fica cada vez mais real: o rebaixamento. No Estadual, são rebaixados os dois clubes de pior campanha na fase de grupos. Hoje, os postos são ocupados por Corinthians e Santo André, que tem um ponto a menos.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Acabou a farra!

Rebaixamento?

Yuri Alberto faz chover... mas não como esperado