Corinthians ou Flamengo? O que se sabe do futuro de Gabigol em 2024

Mesmo antes de assumir o Corinthians em 2 de janeiro, o presidente recém-eleito, Augusto Melo, já está se movimentando para reformular o elenco do time paulista. Alguns veteranos já saíram, mas faltam reforços. Gabigol, do Flamengo, é o nome favorito do mandatário para vestir as cores do alvinegro em 2024.

O interesse de Melo por Gabigol foi revelado há algumas semanas, quando o dirigente classificou o jogador como a “cara“ do Corinthians. Os rumores de que o atacante estaria prestes a trocar as praias do Rio de Janeiro pela capital paulista ganharam força quando ele admitiu estar insatisfeito com a reserva no time carioca.

Sexto maior goleador do Flamengo, com 153 gols, e um dos destaques do time nos últimos cinco anos, Gabigol viveu uma temporada atípica em 2023. Até começou o ano bem, mas caiu de rendimento e perdeu espaço no time titular para Pedro. Com Tite, as oportunidades foram escassas. Ainda assim, o camisa 10 não deve respirar “novos ares” se depender do clube carioca.

Contratação de Gabigol é desejo de Augusto Melo, presidente recém-eleito do Corinthians. Foto: Alex Silva/Estadão

Do lado do Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, rebateu, nesta quinta-feira, 21, as especulações de que o craque estaria de saída. De acordo com o dirigente, o atacante faz parte dos planos do conjunto rubro-negro para a próxima temporada e, portanto, “não está à venda”.

“Gabigol não está à venda, contamos com ele no ano que vem. Gabigol tem um ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube”, disse Braz ao ge.

Quanto Gabigol vale?

Continua após a publicidade

Gabigol possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Portanto, só poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho, seis meses antes do término de seu atual vínculo. Até lá, se o Corinthians quiser contar com o atacante, teria de desembolsar cerca de 33 milhões de euros (R$ 177 milhões) para pagar a multa rescisória na sua totalidade.

“O jogador interessa ao Flamengo, interessa que ele esteja dentro do plantel do Flamengo. Se tem alguém conversando ou não, isso não me importa. O jogador tem uma multa rescisória grande. O Flamengo tem de ser chamado na mesa para qualquer posicionamento. Estamos muito tranquilos em relação ao Gabriel. Temos o interesse de que ele continue”, completou Braz.

Gabigol teria solicitado um aumento salarial de 50% ao Flamengo, com valores que chegariam a R$ 2 milhões por mês, para estender o vínculo com o time rubro-negro, travando a negociação. O pedido incluiria ainda um bônus por permanência em torno de R$ 54 milhões, pago em parcelas, de acordo com o Extra. Contudo, nesta quinta-feira, o jogador negou essa versão. “Sério que você acreditou nisso?”, respondeu a um internauta no X (antigo Twitter) sobre uma matéria de O Globo, o primeiro veículo a divulgar tal informação.

O novo presidente do Corinthians reforçou sua ideia de contratar o atacante e disse que tem dinheiro para pagar seu salário. “Corinthians tem total condição. Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Por que não tentarmos? Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser”, afirmou Augusto Melo.

A inteção do Corinthians é tentar chegar a um acordo com o Flamengo para uma composição que reduza drasticamente o valor da multa rescisória de Gabigol. Por isso, nomes do atual elenco devem ser colocados na mesa para avaliação do time rubro-negro sobre eventual interesse na troca. Entre esses nomes está o do volante Fausto Vera. O zagueiro Lucas Veríssimo é admirado por Tite, tem contrato com o Benfica, mas poderia ser envolvido na negociação.

Continua após a publicidade

“Nós fizemos uma primeira conversa muito boa, em que dissemos que temos interesse em alguns jogadores do Flamengo, e o Flamengo respondeu que tinha interesse em jogadores nossos. Ficamos de marcar um bate-papo para organizar essa equação”, disse Rubens Gomes, o Rubão, futuro diretor de futebol do Corinthians à Rádio Bandeirantes.

O estafe de Gabigol, porém, dá prioridade neste momento ao Flamengo e espera não haver mais chances de renovação para aprofundar os contatos com o Corinthians. O time alvinegro não medirá esforços para dar a Gabigol a condição de principal jogador do elenco, com os maiores vencimentos.

Na próxima semana, a nova diretoria do time do Parque São Jorge promete se reunir com o estafe do atleta para intensificar o processo de negociação. Melo, disse à ESPN, que está conduzindo a tentativa de acordo com transparência e pediu a Braz e Landim para conversar com Gabigol. “Se quiserem liberar, vamos ver de qual forma. A multa é inviável, nenhum clube brasileiro tem condição. Queremos um acordo, talvez (envolver) um atleta nosso”, disse Melo.