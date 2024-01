Corinthians e Palmeiras são provocados pelo Bahia em anúncio de Caio Alexandre; veja

O Bahia oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Caio Alexandre em um post com bom humor e provocando Palmeiras e Corinthians, que tinham interesse no jogador. Usando uma imagem de aeroporto, mandou a mensagem à concorrência: “Atenção senhores passageiros, voo de Fortaleza com destino a São Paulo cancelado. Voo de Fortaleza, com escala em Manchester, destino a Salvador, confirmadíssimo.”

PUBLICIDADE O clube usou a cidade da Inglaterra para ressaltar que faz a pré-temporada em Manchester, em intercâmbio entre clubes do Grupo City. Ainda no aeroporto, colocou a imagem de Caio Alexandre com a camisa do clube. “Seja muito bem-vindo, Caio Alexandre! Meio-campista assina até 2028 com o Esquadrão de Aço”, deu as boas-vindas o Bahia a seu terceiro reforço para o setor, após anunciar Jean Lucas e Everton Ribeiro, inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira.

Caio Alexandre é o novo reforço do Bahia. Foto: Reprodução/X @ecbahia

Caio Alexandre aparece vibrando muito e batendo no escudo do Bahia, celebrando a contratação. Depois de ser alvo de Corinthians e Palmeiras, o jogador aceitou trocar o Fortaleza pelo projeto do Bahia do técnico Rogério Ceni.

“O Esporte Clube Bahia oficializa a compra em definitivo do meio-campista Caio Alexandre. O jogador assinou contrato até o final de 2028″, comemorou o clube, que não poupou elogios ao reforço. “Caio Alexandre foi um dos atletas com mais destaque do Fortaleza em 2023, após título estadual e vice-campeonato da Sul-Americana. Foram 65 partidas, 5 gols e 6 assistências. Foi o 11º jogador com mais passes certos no Brasileirão 2023, o 10º com maior número de desarmes na competição nacional (76 vezes).”