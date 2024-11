O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paulistão Feminino. Logo no início do primeiro tempo, Gabi Zanotti marcou para a alegria dos 34.736 torcedores que estavam presentes na Neo Química arena na tarde desta sexta-feira. As Brabas fizeram um excelente primeiro tempo, e perderam a chance de sair da decisão com uma vantagem maior.

PUBLICIDADE Depois de desperdiçar muitas chances na primeira etapa, o Corinthians não voltou bem para o segundo tempo, que foi quase todo do Palmeiras. Apesar de permanecer por muito tempo no campo de ataque, as Palestrinas não conseguiram definir bem as jogadas. As melhores oportunidades foram com Dudinha, na metade da segunda etapa, que perdeu o gol de frente para a goleira Lelê. E no último lance de perigo do jogo, quando Poliana cabeceou após um escanteio, e Paulinha salvou em cima da linha o que seria gol de empate do Palmeiras.

Sem conseguir diminuir o prejuízo, o Palmeiras vai ter que vencer no jogo de volta parar conquistar a taça do Paulistão Feminino. Já o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão pelo segundo ano seguido apenas com um empate. O segundo jogo da decisão está marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 15h30.

Corinthians Paulistão Feminino 2024 Foto: Divulgação/X @SCCPFutFeminino

Corinthians aproveita espaços no 1º tempo

A equipe de Lucas Piccinato foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo. As Palestrinas entraram com a estratégia de marcar a saída de bola do Corinthians, o que gerou muitos espaços para as Brabas contra-atacarem.

O trio de ataque, Gabi Portilho, Millene e Gabi Zanotti funcionou muito bem, e logo aos sete minutos Zanotti abriu o placar após passe de Millene. O gol, deixou o Palmeiras ainda mais perdido na partida, enquanto o Corinthians seguiu criando chances.

Vic Albuquerque, Gabi Portilho e Isabela, que acertou a trave, perderam a chance de ampliar o marcador. O Corinthians teve o dobro de finalizações no gol do que o Palmeiras (4 a 2), que assustou apenas uma vez, com Fê Palermo.

Publicidade

Palmeiras volta mais atento para o 2º tempo

A técnica Camila Orlando mexeu no Palmeiras no segundo tempo, trocando Rincón por Dudinha e a equipe conseguiu equilibrar as ações no jogo. A marcação que não funcionou no primeiro tempo encaixou e o time conseguiu ter mais controle das ações.

Mesmo assim, o Palmeiras seguiu tendo dificuldade no último terço do campo e, apesar de finalizar, não levou muito perigo a Lelê. O Corinthians, por sua vez, sentiu a melhora das adversárias, recuou e pareceu satisfeito com a vantagem, que quase caiu por terra, depois que Dudinha perdeu uma grande chance.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 20, às 15h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols para levar a taça. Uma vitória por um gol de diferença do Palmeiras, leva a decisão para os pênaltis. Já o Corinthians se torna campeão em caso de vitória ou empate.

CORINTHIANS 1 x O PALMEIRAS