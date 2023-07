Com a abertura da janela de transferências de meio de ano próxima, alguns clubes do Campeonato Brasileiro se preparam para possíveis perdas de jogadores em fim de contrato, já que aqueles que estiverem a menos de seis meses do término de seu vínculo podem assinar com um novo time para a próxima temporada. No caso dos paulistas na Série A, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm todos atletas nessa situação no elenco. O Red Bull Bragantino é o único que não corre o “risco”.

Alguns já foram informados pelas respectivas diretorias de que não seguirão nos clubes, como Luan (Corinthians), e outros tem futuro incerto, casos de Alison (Santos) e Rafinha (São Paulo). Dos jogadores em final de contrato, Bruno Méndez, do Corinthians, parece ser o mais “desejado”, já que segue em negociações para renovar.

Rafinha, do São Paulo, é um dos atletas com menos de seis meses para o fim de seu contrato. Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O alvinegro é, inclusive, o time com mais atletas cujos vínculos acabam no encerramento do atual ano, dentre eles, os ídolos Fábio Santos e Renato Augusto, que, apesar de ser peça importante na equipe de Vanderlei Luxemburgo, tem sequência atrapalhada por lesões. Paulinho é outro que teria o compromisso terminado em 2023, mas, como se machucou e só volta em 2024, o clube é forçado a estender o acordo com ele para seguir o tratamento.

Renato Augusto é ídolo e peça importante do Corinthians, mas lesões atrapalham sua continuidade. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Confira todos os jogadores em fim de contrato com os representantes paulistas no Campeonato Brasileiro:

Corinthians

Bruno Méndez - Zagueiro

Cantillo - Meio-campo

Fábio Santos - Lateral esquerdo

Gil - Zagueiro

Giuliano - Meio-campo

Gustavo Mosquito - Atacante

Luan - Meio-campo

Renato Augusto - Meio-campo

Palmeiras

Jailson - Meio-campo

Marcelo Lomba - Goleiro

Marcos Rocha - Lateral direito

Red Bull Bragantino

Sem jogadores em fim de contrato

Santos

Alison - Meio-campo

Camacho - Meio-campo

São Paulo

Rafinha - Lateral direito