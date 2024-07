Corinthians pede que juiz seja investigado após supostas ofensas contra o clube; entenda o caso

Em nota, o clube paulista ainda pediu que o profissional não apite mais partidas da equipe alvinegra: “O pedido solicita em caráter preventivo, que a entidade máxima do futebol brasileiro não escale mais o profissional em nenhuma partida da equipe”, afirmou o clube.

As acusações contra o árbitro surgiram após os áudios da cabine do VAR da partida entre Corinthians e Vitória serem divulgados. Em determinado momento do jogo, Max Augusto Vieira sugere a expulsão do atacante Yuri Alberto após uma falta em um jogador rival, dizendo que o atleta usou “força excessiva” no lance. O juiz de campo Gustavo Ervino Bauermann, no entanto, discordou da recomendação e aplicou somente o cartão amarelo.