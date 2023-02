Corinthians pega a Portuguesa em Brasília para recuperar confiança após tropeço no Paulistão

O Corinthians foi surpreendido na última quinta-feira com a derrota por 2 a 0, fora de casa, para o São Bernardo. Apesar dos desfalques e da boa campanha do adversário, a expectativa era por uma vitória que desse consistência à sequência positiva do time alvinegro no Campeonato Paulista. Neste domingo, os comandados de Fernando Lázaro têm uma boa chance de se recuperar e mostrar força para o Estadual diante da Portuguesa, pela oitava rodada. O duelo será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, casa pouco habitual para o clássico com a Lusa.

O Corinthians quer fazer valer a superioridade do elenco e toda a fragilidade do rival, que figura na zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas quatro pontos no Grupo D. O time do Parque São Jorge, por sua vez, soma 13 pontos e é líder isolado do Grupo C. O último confronto entre as equipes aconteceu em março de 2015, também pelo Estadual. Como mandante, a equipe alvinegra se saiu melhor e bateu o conjunto rubro-verde por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Yuri Alberto deve retornar ao time titular do Corinthians no duelo com a Portuguesa. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Com baixo índice de público no Canindé, a Portuguesa não teve alternativas senão vender o mando de campo e transferi-lo para a capital federal. A realização do jogo em Brasília deverá render aos cofres da Lusa cerca de R$ 1 milhão. Neste ano, o Mané Garrincha também já recebeu partidas de Botafogo e Vasco pelo Campeonato Carioca.

A boa notícia para o torcedor corintiano é a provável volta de Yuri Alberto à equipe titular. Ao lado do volante Maycon, o centroavante realizou atividades em campo e deve reforçar o Corinthians. Renato Augusto, cuja ausência é apontada como principal obstáculo para a manutenção de rendimento do time, também tem chances de retornar.

Fernando Lázaro, no entanto, tem desfalque confirmado na lateral direita. Fagner levou o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo e está suspenso do jogo com a Portuguesa. O português Rafael Ramos tende a ser a escolha natural do treinador para a posição. O volante Cantillo, com uma lesão ligeiramente grave no músculo posterior da coxa direita, também não vai a campo.

Após o compromisso em Brasília, o Corinthians terá pela frente o clássico com o Palmeiras. O Dérbi acontece na quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30. Uma briga entre torcidas organizadas de ambos os clubes, na madrugada de sexta-feira, deixou a Polícia Militar em alerta para o clássico. Quatro torcedores corintianos foram internados com ferimentos graves após a confusão.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA x CORINTHIANS

PORTUGUESA: Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo e Thallyson; Naldo, Madison e Tauã; João Victor, Gustavo Ramos e Paraizo. Técnico: Gilson Kleina.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Maycon), Du Queiroz e Giuliano (Renato Augusto); Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Fernando Lázaro.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores.

LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR: Record, Premiere e Paulistão Play.