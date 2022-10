Corinthians pega Cuiabá e mira embalo com sequência em casa até a Copa do Brasil

O Corinthians vive lua de mel com sua torcida. A sequência positiva como mandante tem servido de combustível para a equipe alvinegra seguir na luta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, seja pelo torneio nacional ou com a conquista da Copa do Brasil, cujas finais acontecem nos dias 12 e 19 de outubro diante do Flamengo. Por isso, o jogo com o Cuiabá deste sábado, às 21h, é tratado como nova oportunidade para a equipe mostrar sua força.

Nos últimos seis jogos na Neo Química Arena, o Corinthians somou quatro vitórias - duas delas (diante de Fluminense e Atlético Goianiense) levaram a equipe a fases decisivas da Copa do Brasil -, um empate e somente uma derrota, justamente no dérbi com o Palmeiras pelo Brasileirão. Mesmo assim, o desempenho fora de casa deixou a desejar, fazendo a equipe perder contato com a liderança, vendo a distância para o rival aumentar para 13 pontos.

Somada a vitória sobre o Atlético-GO na última quarta-feira, entre cinco compromissos seguidos do Corinthians, quatro são diante de seus torcedores, incluindo a ida da decisão da Copa do Brasil. Dono do melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão (73,8%), o time do Parque São Jorge busca embalar em casa para ganhar confiança.

28/09 - Corinthians 2 x 1 Atlético Goianiense (Neo Química Arena)

01/10 - Corinthians x Cuiabá (Neo Química Arena)

04/10 - Juventude x Corinthians (Alfredo Jaconi)

08/10 - Corinthians x Athletico-PR (Neo Química Arena)

12/10 - Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena)

O Corinthians registra arrecadação bruta na temporada 2022 de cerca de R$ 78 milhões em 30 partidas disputadas em casa. Diante do Cuiabá, a expectativa é que o clube se aproxime da marca de R$ 80 milhões ao repetir uma média superior a 30 mil torcedores presentes na Neo Química Arena. Com tamanho apoio dos torcedores, o time corintiano consegue agregar fãs e gerar expressiva identificação dentro do elenco.

Yuri Alberto tem sido decisivo para o Corinthians e revela identificação com a torcida. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

“Já me sinto adaptado ao Corinthians, captei o DNA do clube. Desde o primeiro dia aqui dentro, todos me receberam muito bem. Sou muito grato e estou feliz no clube”, destacou o centroavante Yuri Alberto em entrevista ao SporTV. A mesma sensação é compartilhada pelo técnico Vítor Pereira.

“Entre todos os clubes em que trabalhei, nunca senti tamanha ligação entre torcida e clube. O corintiano é um verdadeira apaixonado pelo time. Já ouvi dizer que alguns corintianos colocam a paixão pela equipe à frente de mulher e família”, brincou o português, que ainda não definiu se ficará no Corinthians em 2023.

Ciente da enorme dificuldade de voltar a lutar pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians trata internamente os jogos até a final da Copa do Brasil como testes para o elenco. Vítor Pereira deve começar a poupar alguns titulares para não causar prejuízos à decisão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x CUIABÁ

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Denilson, Pepê e Sidcley; Rodriguinho, André Luís e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

JUIZ: Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Neo Química Arena.

TV: SporTV e Premiere.