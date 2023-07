Corinthians pode encarar Newell’s na Sul-Americana; São Paulo espera Independiente x San Lorenzo

Os times brasileiros que estão na disputa da Copa Sul-Americana conheceram seus possíveis adversários nesta quarta-feira, quando a Conmebol fez o sorteio das oitavas de final, fase na qual os primeiros colocados da etapa de grupos do torneio têm vaga garantida. Os outros participantes serão definidos em confrontos entre os segundos colocados e os times eliminados em terceiro lugar na Libertadores.

O Corinthians, único brasileiro que caiu na primeira parte da Libertadores, jogará o mata-mata preliminar contra o Universitario, do Peru, como já estava definido. O primeiro jogo é na próxima terça-feira. Após o sorteio, o clube alvinegro descobriu seu possível adversário caso consiga bater o adversário peruano e chegar às oitavas: o Newell’s Old Boys, da Argentina.

Já o São Paulo, que entrou direto nas oitavas, pois veio da fase de grupos da Sul-Americana, espera o duelo entre Independiente de Medellín e San Lorenzo para conhecer seu oponente. A situação é a mesma dos outros brasileiros vivos no torneio, todos classificados em primeiro lugar, com exceção do América-MG, adversário do Colo-Colo na fase preliminar que definirá o rival do Red Bull Bragantino.

Os outros dois brasileiros na disputa são Fortaleza e Goiás, ambos classificados como líderes de seus respectivos grupos. O time tricolor enfrentará o vencedor de Libertad-PER e Tigre-ARG e a equipe goiana terá duelo com o sobrevivente do duelo entre Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG.

Os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana estão previstos para os dias 2 e 9 de agosto.

Chave 1

Continua após a publicidade

Sporting Cristal-PER/Emelec-EQU x Defensa y Justicia-ARG

Patronato-ARG/Botafogo X Guaraní-PAR

Chave 2

Ñublense-CHI/Audax Italiano-CHI x LDU-EQU

Independiente Medellín-COL/San Lorenzo-ARG x São Paulo

Chave 3

Barcelona de Guayaquil-EQU/Estudiantes-ARG x Goiás

Corinthians/Universitario-PER x Newell’s Old Boys-ARG

Chave 4