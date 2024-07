Produção de cinema e ‘Jornal Nacional’: veja como Corinthians anunciou nova patrocinadora

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira, 25, a Esportes da Sorte como nova patrocinadora máster do clube. A divulgação da da parceria contou com diversas ações dignas de um lançamento de Hollywood, com superprodução exibida no intervalo do “Jornal Nacional”, da TV Globo, e também nos telões da lotada Neo Química Arena, onde o time alvinegro empatou por 2 a 2 com o Grêmio.

PUBLICIDADE O roteiro da noite começou com mistério. O time do Corinthians entrou em campo novamente sem patrocínio máster. No intervalo, então, as luzes do local se apagaram e uma mensagem enigmática convocou a atenção de todos para um importante recado. O filme exibido ostentou uma produção de cinema, feita pela Suno United Creators, e foi gravado no Bom Retiro, local de fundação do Sport Club Corinthians Paulista, há quase 114 anos. A obra destacou a história do alvinegro e a importância de sua torcida, finalizada com um show de fogos.

Vídeo de divulgação do Corinthians com a Esportes da Sorte contou com gravações no Bom Retiro, na zona central de SP. Foto: Reprodução/@Corinthians

“Foi uma sinergia imediata entre Esportes da Sorte e Corinthians, uma vontade imensa de fazer acontecer e acho que o reflexo desse trabalho é, de fato, esse anúncio lindo, potente, vibrante, que vocês viram hoje, nada diferente do que poderia ser para o Corinthians”, destaca Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte.

A equipe corintiana retornou para o segundo tempo da partida já com a sua nova camisa oficial, com a marca do Esportes da Sorte em seu espaço mais nobre. Um novo bandeirão também foi levantado entre os torcedores, com a frase “É muito mais que um time”, em referência ao slogan da plataforma de apostas esportivas, que fala “É muito mais que bet”.

“Viemos para vestir as cores do clube e temos certeza de que iniciaremos um novo capítulo no futebol brasileiro. A maneira como escolhemos anunciar essa nossa parceria mostra o quanto queremos estar próximos do torcedor”, analisa Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.

O Corinthians vai receber R$ 56,5 milhões fixos neste primeiro ano. Em 2025, o valor sobe para R$ 66,5 milhões, e em 2026, vai a R$ 90 milhões. Outros R$ 57 milhões serão reservados para a contratação de um jogador, que podem ser ‘adiantados’ a qualquer momento da duração do contrato. Desde o início do mandato de Augusto Melo, o presidente declarou por diversas vezes a vontade de assinar com um atleta de peso, capaz de mobilizar ainda mais a torcida.

Além disso, o Corinthians também receberá R$ 3 milhões por ano – totalizando R$ 9 milhões – para ações de marketing. Somando com o restante dos valores fixos, receberá em média R$ 74 milhões ao ano (que não contabiliza a cota reservada para a contratação de peso). Além desse montante, ainda há R$ 30 milhões, sendo R$ 10 milhões ao ano, que serão ativadas a cada meta atingida de usuários na plataforma da Esportes da Sorte.

Assim, com todas as especificidades, o Corinthians receberá, até o fim do contrato, R$ 309 milhões – média de R$ 103 milhões ao ano, que considera o impacto das cláusulas e bônus vigentes no contrato. O valor é próximo do que o clube receberia da Vai de Bet já que, dos R$ 370 milhões, um intermediário teve direito a R$ 27 milhões do montante.