Corinthians quer afastar desconfiança sobre Lázaro com vitória sobre o Guarani em casa

O Corinthians segue sua caminhada no Campeonato Paulista em busca do equilíbrio que ainda não encontrou neste início de temporada. Nesta terça-feira, às 20h, o time alvinegro abre a quarta rodada do Estadual em duelo com o Guarani na Neo Química Arena, onde raramente perde.

O técnico Fernando Lázaro quer, aliás, que o time repita fora de casa as apresentações que faz diante de seu torcedor em Itaquera. Como visitante, ainda não venceu. Houve uma derrota para o Red Bull Bragantino e um empate sem gols com a Inter de Limeira. Mais do que não ganhar, incomodado o treinador o desempenho longe da arena corintiana.

Leia também Final da Copinha entre Palmeiras e América-MG será no Canindé; veja horário e transmissão

A ideia é encontrar o equilíbrio fora que o time já apresenta na sua arena, onde fez 3 a 0 no Água Santa na segunda rodada. Nesta terça, a ideia é emplacar outra boa exibição como mandante. Caso contrário, o Corinthians continuará derrapando. Por enquanto, são quatro pontos somados que o deixam no segundo lugar do Grupo C, que tem o São Bento na liderança.

Lázaro deve prosseguir com seu rodízio de peças. Em Limeira, ele deixou Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto no banco. Esses três veteranos devem voltar à equipe como titulares.

Preservado em Limeira, Renato Augusto deve retomar titularidade no Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Giuliano sofreu uma torção no tornozelo direito no jogo contra a Inter, e é dúvida para a partida. Mesmo se tiver condições, deve começar no banco.

O treinador deve ter retornos importantes. É provável que o volante Maycon, que foi poupado do último jogo, seja o principal deles e já retorne entre os titulares. Já o argentino Fausto Vera, recuperado de entorse, deve ser opção.

O Guarani soma quatro pontos e é o vice-líder do Grupo A, que tem o São Paulo na ponta. O técnico Mozart tem três baixas para o duelo em Itaquera: Derek e Giovanni Augusto, que já ficaram fora do empate por 0 a 0 com o Ituano, e o atacante Bruno José, vetado pelo departamento médico depois de sair no intervalo sentindo dores musculares.

CORINTHIANS X GUARANI

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Leandro Vilela, Richard Ríos e Yago; Bruninho, Neilton e Nicolas Careca. Técnico: Mozart.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira.

Horário: 20h

Local: Neo Química Arena.

Continua após a publicidade

TV: Paulistão Play, Premiere.