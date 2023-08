Veja com quem o Corinthians vai jogar para comemorar seu aniversário de 113 anos

A final do Mundial de 2000 foi contra o Vasco e decidida nos pênaltis, no Maracanã, mas a partida da fase de grupos, com empolgante empate por 2 a 2 com o Real Madrid, ainda faz parte da lembrança de muitos corintianos. Prestes a completar 113 anos, o Corinthians vai celebrar a data e com um jogo entre ex-jogadores da equipe e lendas da história do clube espanhol.

Aquele jogo de 7 de janeiro de 2000 serviu para coroar o atacante Edilson, que fez um belo gol no qual deu uma caneta em Karembeu antes de finalizar. Agora, o reencontro está marcado para o dia 1º de setembro. “O Real Madrid Leyendas visitará o Sport Club Corinthians Paulista em celebração dos 113 anos do Todo Poderoso Timão”, anunciou o clube nesta sexta-feira.

O jogo festa vai reunir parte do elenco campeão de 2000 e outras estrelas das duas equipes. O evento está agendado para a Neo Química Arena, que receberá torcedores do corintianos e também quem quiser participar da festa. O clube promete outras surpresas para o evento.

Corinthians e Real Madrid vão fazer jogo de lendas no aniversário do clube em São Paulo Foto: Reprodução Corinthians

“É uma honra celebrarmos nossos 113 anos junto a uma equipe do porte do Real Madrid, revivendo o emocionante jogo que foi decisivo em nosso caminho para conquistarmos o primeiro título Mundial de Clubes da Fifa. Clubes históricos, de trajetórias vitoriosas e com torcidas gigantescas mundo afora: tem tudo a ver comemorar nosso aniversário com nossos amigos madrilenhos. Será uma nova noite memorável, certamente”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

“Ficamos felizes com o convite do Corinthians para participar de seu aniversário, em São Paulo, relembrando a partida tão incrível que ocorreu há 23 anos. Vamos com alegria, para celebrar o futebol, mas também com disposição para reverter o placar de 2 a 2″, diz Isidoro San José, diretor da Associação de Ex-Jogadores de Futebol do Real Madrid.

Continua após a publicidade

“O Corinthians comemorar seu aniversário recebendo em casa a equipe mais vitoriosa da Europa, só mostra a grandiosidade do clube paulista. Poder reeditar esse jogo memorável, com as lendas vivas do futebol em campo, é ter a certeza que vamos viver uma noite histórica”, complementa Mauro Rozenszajn, CEO da MTR7 Sports, um dos responsáveis pelo projeto.