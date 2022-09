Corinthians recebe Atlético-GO, rival que foi divisor de águas para Yuri Alberto

Sem vencer há três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians quer usar o novo encontro com o Atlético Goianiense para resgatar sua confiança no torneio de pontos corridos da mesma forma como conseguiu diante do mesmo adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Para tal, a equipe de Vítor Pereira mira a vitória nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena.

Em seus últimos compromissos pelo Brasileirão, o time alvinegro empatou dois jogos (diante de Internacional e São Paulo) e perdeu para o América-MG na rodada passada. Os resultados levaram o Corinthians à quinta posição no torneio, vendo a distância para o líder e rival Palmeiras aumentar para 13 pontos (57 a 44). Um triunfo também é relevante para impedir qualquer risco de deixar o G-6 nos jogos seguintes, dado o foco que atletas e comissão técnica passarão a ter na final da Copa do Brasil com o Flamengo (12 e 19 de outubro).

Leia também Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

O adversário desta noite traz boas recordações à torcida alvinegra. O jogo em casa, em que goleou o Atlético Goianiense por 4 a 1 e garantiu vaga às semifinais da Copa do Brasil, mudou o Corinthians de patamar, reafirmou o anseio de título na temporada e provocou uma arrancada rumo à decisão. No jogo de ida, os alvinegros haviam perdido por 2 a 0, e o sonho de buscar o troféu parecia distante, mas os comandados de Vítor Pereira se reergueram e provaram sua força, empurrados pela torcida.

Vítor Pereira e Filipe Almeida conversam durante treinamento no CT Joaquim Grava. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

O duelo com os rubro-negros goianienses também foi um divisor de águas para Yuri Alberto. Até o confronto pela Copa do Brasil, o centroavante não havia balançado as redes (oito jogos) e somente naquela partida anotou três gols e ganhou a confiança da torcida. Desde então, Yuri Alberto marcou mais dois tentos, contra Inter e São Paulo, e espera reviver a emoção de anotar um número expressivo de gols e ajudar o Corinthians a subir na tabela de classificação.

“A gente vem em uma sequência sem vitória no Campeonato Brasileiro e esse jogo é importantíssimo para a gente voltar. Ainda mais vencendo em casa, que vai dar uma confiança boa para nós”, afirmou. “Tivemos uma semana boa para trabalhar e a equipe vai muito confiante para esse jogo”, completou.

A partida também é importante para o argentino Fausto Vera consolidar seu nome entre os titulares, dada a possibilidade de aumentar a concorrência no setor com a volta de Maycon. “Foi uma semana muito produtiva para todo o grupo. Pudemos treinar bastante e estamos preparados para o jogo. Será uma sequência de jogos muito importantes e temos de focar nas vitórias”, afirmou.

Continua após a publicidade

ADVERSÁRIO

O Atlético Goianiense vive péssima fase. O time se concentrou nos torneios mata-mata, mas acabou eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da sul-americana e agora lamenta a vice-lanterna do Brasileirão. São seis partidas sem vencer na competição, sendo quatro derrotas consecutivas. Enfrentar o Corinthians pode reacender o aspecto emocional da equipe na luta com o Z-4, mas o adversário não estimula confiança.

“Quando você atua contra o Corinthians na Neo Química Arena, há um ambiente muito hostil para o adversário. O torcedor do Corinthians joga junto com o time. Então, temos de estar muito equilibrados emocional e taticamente”, afirmou o técnico Eduardo Baptista, analisando o confronto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO GOIANIENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ATLÉTICO GOIANIENSE: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Baptista.

Continua após a publicidade

JUIZ: Leandro Pedro Vuaden (RS).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Neo Química Arena.

TV: Premiere.