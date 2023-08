Corinthians recebe o Coritiba e Luxemburgo pode igualar melhor série invicta de Vítor Pereira

Classificado na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro neste domingo. Contra o Coritiba, em casa, os comandados de Luxemburgo tem uma oportunidade de igualar a melhor sequência invicta de Vítor Pereira em sua passagem pela equipe, em 2022, antes de confronto decisivo com o São Paulo pela Copa do Brasil na quarta-feira. Até o momento, são dez jogos de invencibilidade. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) na Neo Química Arena e tem transmissão da TV Globo e Premiere.

Desde o retorno do futebol brasileiro após a parada da data-Fifa, o Corinthians soma oito vitórias, três empates e três derrotas. Nessa sequência de invencibilidade, são sete triunfos em dez jogos – um aproveitamento de 80%, superior ao líder Botafogo no mesmo número de partidas. A última derrota antes desta série aconteceu na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil – 1 a 0 diante do América-MG, em julho.

Caso saia com ao menos um ponto do duelo com o Coritiba, iguala a série de Vítor Pereira entre abril e junho de 2022. Na ocasião, permaneceu 11 jogos sem perder – cinco vitórias e seis empates. Em comparação, é um aproveitamento inferior à série conquistada por Luxemburgo. No último ano, a derrota se deu contra o Cuiabá, partida que fez o Corinthians perder a liderança do Brasileirão – onde não voltou mais desde então.

Por outro lado, o time não vence há duas partidas. Contra o Internacional, pelo Brasileirão, sofreu o empate por 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo; pela Sul-Americana, diante do Newell’s Old Boys, não saiu do 0 a 0. Em ambos os jogos, o time já não contava com Róger Guedes, que deixou o clube em direção ao Al-Rayyan, do Catar.

Desses dez jogos invictos, o ex-camisa 10 não participou de quatro. Nestes, o time somou três empates e apenas uma vitória. Ele deixou a equipe como artilheiro – 21 gols na temporada.

Mesmo que a invencibilidade esteja próximo de superar o recorde do ex-treinador Vítor Pereira, no Brasileirão o Corinthians irá alcançar uma marca negativa. Em 17 jogos, somou apenas 20 pontos e amarga a 14ª colocação. Com dois jogos a serem disputados antes do fim do primeiro turno – teve uma partida adiada contra o Grêmio –, pode igualar 2006, quando somou os mesmos 20 pontos nas 19 primeiras rodadas.

Os outros piores turnos do Corinthians se deram em 2012 (24), 2020 (24), 2007, ano do rebaixamento (26), e 2018 (26). Com exceção a 2012, quando poupou a maior parte dos jogadores no início da competição devido ao título da Libertadores, o clube lutou contra o descenso nos demais anos. Por isso, a meta do Corinthians é se afastar do Z-4, o quanto antes.

O time alvinegro terá o retorno de Renato Augusto, poupado do duelo com o Newell’s na Argentina. “Hoje (contra o Newell’s) era decisão, mas seria muito arriscado (escalar o Renato) porque jogamos sábado. É importante todos estarem à disposição contra Coritiba e São Paulo”, afirmou Luxemburgo em entrevista coletiva após a classificação na Sul-Americana.

Além disso, haverá os retornos de Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite, e Matias Rojas, recuperado de lesão tornozelo. O paraguaio sofreu lesão no tornozelo na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. Principal reforço desta janela de transferências, atuou em apenas duas partidas e desfalcou a equipe em outras cinco. Em seu retorno, vestirá a camisa 10 deixada por Róger Guedes, que abandonou o clube para jogar no Al Rayyan, do Catar.

A expectativa é que Rojas esteja em campo ao menos por alguns minutos para que Luxemburgo possa ensaiar o time que levará em campo na semifinal da Copa do Brasil frente ao São Paulo. Lucas Veríssimo, que ainda não fez sua estreia pela equipe,continua como baixa. O zagueiro passa por recondicionamento físico e não atua por 90 minutos desde 10 de janeiro, em vitória do Benfica contra o Varzim, em Portugal.

Jejum do Coritiba

Além da invencibilidade corintiana, o Coritiba terá um tabu a quebrar para seguir tentando escapar da zona de rebaixamento: há 20 anos, os paranaenses não derrotam o rival em São Paulo. A última vitória na capital paulista aconteceu em 2003 – 1 a 0, no Morumbi, com gol de Marcel.

Desde então, os times se encontraram em outras 12 ocasiões em São Paulo, dez vitórias do Corinthians e dois empates. Além disso, somando todos os jogos, o time alvinegro não é derrotado pelo rival desde 2011 – 1 a 0, no Couto Pereira, em partida válida pelo Brasileirão. São dez triunfos e seis empates no período.

CORINTHIANS X CORITIBA

