Corinthians reencontra Argentinos Juniors após 43 anos para iniciar série positiva na Libertadores

O triunfo diante do Cruzeiro no último domingo deu ânimo para a sequência do Corinthians na temporada. Pela Libertadores, a equipe tem a oportunidade de conquistar sua segunda vitória nos dois primeiros jogos da competição — fato que não ocorre desde 2016. Nesta quarta-feira, os comandados de Fernando Lázaro reencontram o Argentinos Juniors, equipe que construiu uma relação “fraternal” em 2022, após 43 anos.

No último confronto entre as equipes, em 1980, a expectativa era de um duelo entre Sócrates, revelação do Botafogo-SP e que conquistava seu espaço no time alvinegro, e o jovem Maradona, que despontava na Argentina. Em amistoso marcado na cidade de Manaus, a ideia era reunir dois dos principais expoentes do futebol sul-americano na época, mas por conflitos na agenda isso não foi possível.

Quando a delegação argentina desembarcou no Brasil, Maradona não estava entre os jogadores do elenco. O craque argentino havia viajado para a Alemanha para gravar uma série de comerciais e ações publicitárias para uma marca de artigos esportivos. Dentro de campo, e sem Maradona, o Corinthians venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Gil no primeiro tempo.

Único confronto entre Corinthians e Argentinos Juniors foi manchete do caderno de esportes do 'Estadão', em 1980. Foto: Acervo/Estadão

Quatro décadas depois, Corinthians e Argentinos Juniors fazem o primeiro duelo de sua história em competições oficiais, após a construção de uma relação amigável entre as diretorias no último ano. Ao contratar Fausto Vera, então jogador do clube argentino por 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), o Corinthians passou a receber, por meio de suas redes sociais, um apoio “oficial” dos amigos argentinos.

Na estreia de Fausto, o Argentinos Juniors fez diversas postagens exaltando seu ex-jogador, um dos destaques das últimas edições do campeonato nacional e um pedido de Vítor Pereira para reforçar o Corinthians. O jogador ainda não marcou com a camisa alvinegra — teve seu primeiro gol anulado por impedimento contra o Liverpool-URU, na última rodada —, mas é destaque da equipe corintiana.

Sequência de vitórias

A temporada do Corinthians é, desde o Paulistão, marcada por altos e baixos. A derrota para o Remo, pela Copa do Brasil, voltou a ser motivo para a torcida questionar o trabalho de Fernando Lázaro. Contra o Cruzeiro, a equipe conquistou sua primeira vitória sem Renato Augusto, que desfalcará a equipe pelos próximos dois meses, enquanto se recupera de lesão no joelho.

Em 2023, a melhor sequência do Corinthians foi de três vitórias seguidas, contra Guarani, São Paulo e Botafogo-SP, ainda em fevereiro. Triunfos consecutivos é, inclusive, um obstáculo do Corinthians: desde Mancini, em 2020, a equipe não supera a marca de três em sequência.

“Desde que cheguei, em 2021, nós não temos uma sequência boa. Agora, na quarta-feira, a decisão será em casa, diante da torcida. Depois tem o Goiás fora e logo em seguida um clássico de novo. Temos de engatar essa sequência para dar confiança e a torcida vir junto com a gente nos jogos”, afirmou Róger Guedes, em entrevista na zona mista da Neo Química Arena, após o triunfo sobre os cruzeirenses. O camisa 10 marcou o segundo gol da equipe, na vitória por 2 a 1.

Róger Guedes anotou o segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Carla Carniel/Reuters

Para a partida na Libertadores, Lázaro terá o retorno de Bruno Méndez, suspenso no último jogo, e de Giuliano. O meia teve de deixar, ainda no primeiro tempo, o jogo diante do Cruzeiro, que foi o seu 100º pelo clube, por causa de um edema no olho. O jogador chegou a afirmar que “não estava enxergando nada”. Após avaliação, ele foi liberado para atuar e treinar com o restante do grupo.

Para o meio-campo, Matheus Araújo, que marcou seu primeiro gol no profissional do clube, e Cantillo surgem como opções ao elenco. Os jogadores foram destaques da vitória e ajudaram a equipe de Lázaro a controlar a posse de bola — obstáculo para a construção ofensiva no primeiro tempo do duelo.

“O Cantillo é um atleta com uma característica de posse e circulação de bola interessante. Estou satisfeito com as entradas dele, mas tentamos buscar um equilíbrio. Achamos que ia ser um jogo competitivo, de pegada, e achamos que precisaríamos de uma outra virtude”, explicou Lázaro. O colombiano entrou no segundo tempo, no lugar de Roni.

