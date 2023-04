Corinthians reencontra Cruzeiro pelo Brasileirão após 4 anos em meio a pressão sobre Lázaro

Após a derrota para o Remo na Copa do Brasil, o Corinthians precisa, segundo seu próprio treinador Fernando Lázaro, mudar a chave e melhorar seu desempenho para a disputa do Brasileirão. Neste domingo, a equipe estreia em casa diante do Cruzeiro, recém promovido à Série A. Será o primeiro encontro entre as equipes desde 2019, ano em que o time mineiro foi rebaixado.

A derrota para o Remo na última quarta-feira refletiu o desempenho do Corinthians em 2023: um futebol pouco criativo e ofensivo fora de casa. Questionado pelos torcedores após a derrota, Lázaro, que poupou Róger Guedes e Fagner, dois nomes essenciais para a equipe, entendeu que o Corinthians esteve abaixo do esperado.

“Não estivemos bem em nenhum aspecto do jogo de uma forma geral, temos que melhorar para o próximo enfrentamento com eles”, disse Lázaro, se referindo à derrota por 2 a 0 na ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Pará. “Temos que melhorar taticamente, competitivamente, poder de decisão... Temos que melhorar em todos os aspectos.”

Fernando Lázaro espera que o Corinthians melhore seu desempenho para a estreia no Brasileirão. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A tendência natural é que os jogadores poupados retornem ao time inicial. Róger Guedes, artilheiro da equipe e titular em todos os jogos da temporada até a partida contra o Remo, deve voltar aos 11 iniciais. Pedro, joia da base de 17 anos, fez sua estreia como titular no último jogo — e recebeu, apesar do revés, elogios da torcida corintiana.

Novamente, outro desafio para o Corinthians será suprir, em campo, a ausência de Renato Augusto. O camisa 8 passou nesta semana por uma artroscopia no joelho, por causa de uma lesão no menisco, e ficará fora da equipe pelos próximos dois meses. Sem ele como titular, a equipe soma três derrotas e dois empates — um destes que culminou na eliminação para o Ituano no Campeonato Paulista.

Será, inclusive, o primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena desde a queda no Estadual há mais de um mês. No ano, o aproveitamento da equipe em sua casa é de 81% — cinco vitórias e dois empates, todos os jogos válidos pelo Paulistão.

Continua após a publicidade

Corinthians não atua como mandante na temporada desde a eliminação para o Ituano, no Paulistão. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Lázaro ainda busca um substituto para um de seus principais jogadores na temporada. Diante do Remo, Paulinho e Maycon começaram a partida, mas nenhum deles conseguiu exercer, fielmente, a mesma função de criação de Renato Augusto. Chrystian Barletta, destaque do São Bernardo no último Paulistão, é uma das peças para suprir a queda no setor criativo da equipe. O jogador fez sua estreia, ainda vindo do banco de reservas, no Pará.

“A estreia do Chrystian não é a estreia que a gente gostaria de proporcionar, mas é a característica que a gente entendia que precisava. Atleta de jogada individual, ataca bem o espaço, poderia fazer combinação com o Fagner pela direita”, afirmou Lázaro após a partida. Barletta deve começar no banco, mas é opção para o segundo tempo contra o Cruzeiro.

Balbuena, que não viajou para o Pará por problemas musculares, deve retornar a ser opção para Lázaro. O zagueiro foi importante na estreia da Libertadores, contra o Liverpool-URU, fez boa dupla com Gil e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0.

Repetir desempenho no Brasileirão

As metas esportivas, colocadas pela diretoria corintiana antes do início da temporada, projeta uma colocação modesta para o Brasileirão: ao menos uma sétima colocação que, a depender dos resultados de rivais, pode garantir uma vaga na pré-Libertadores.

Sob o comando de Vítor Pereira, Corinthians alcançou seu melhor desempenho no Brasileirão desde 2017. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Continua após a publicidade

Em 2022, sob o comando de Vítor Pereira, terminou na quarta colocação e superou o planejamento da diretoria, que também havia estipulado um sétimo lugar na competição, como a meta a ser atingida pelo Corinthians.

O objetivo de Lázaro, para defender seu cargo no comando técnico do Corinthians, será de manter o bom resultado esportivo corintiano no Campeonato Brasileiro. A colocação final em 2022 foi a melhor do clube desde 2017, quando foi campeão brasileiro pela última vez.

Retrospecto de Corinthians x Cruzeiro

Quando Corinthians e Cruzeiro entrarem em campo neste domingo, a partida marcará o 91º confronto entre as equipes. No último encontro, os mineiros levaram a melhor: 2 a 1, pelo Brasileirão de 2019. Na ocasião, Fagner marcou o gol de número 11 mil na história do clube paulista. Desde então, o Cruzeiro passou três temporadas na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Fagner marcou o gol de número 11 mil da história do Corinthians no último confronto com o Cruzeiro. Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Ao todo, o Corinthians soma 38 vitórias no confronto direto, enquanto o Cruzeiro venceu 30 vezes. Na Neo Química Arena, palco da estreia do Brasileirão, são quatro vitórias do time alvinegro, duas derrotas e um empate. Assim como o Corinthians, o Cruzeiro tenta se recuperar da derrota na Copa do Brasil para o Náutico no meio de semana. A partida marcou a estreia de Pepa, após a saída do treinador Paulo Pezzolano.

Dono do Cruzeiro, a partida também será especial para Ronaldo. Desde que assumiu o controle de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, em 2022, será o primeiro encontro com o Corinthians, time que construiu a sua maior história no Brasil.

Continua após a publicidade

“O Campeonato Brasileiro chegando, o primeiro jogo já é Corinthians e Cruzeiro. Estarei lá sim. A gente vai fazer alguma coisa especial lá, um reencontro bem bacana”, afirmou o ex-jogador durante entrevista ao programa “Altas Horas”, da TV Globo.

CORINTHIANS X CRUZEIRO