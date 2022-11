Corinthians reencontra Flamengo no Maracanã após vice da Copa do Brasil

Publicidade

O Corinthians vai rever o algoz Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, após perder a final da Copa do Brasil na disputa de pênaltis, em duelo no Maracanã, há duas semanas. A equipe do técnico Vítor Pereira vem de um empate em 0 a 0 com o Goiás, pela 34ª rodada do Brasileirão, com muita reclamação quanto à anulação do gol de Yuri Alberto no fim da partida depois da checagem do VAR.

“Se falasse o que me vem na alma, tenho certeza que viriam com um processo em cima e provavelmente eu estaria fora e prejudicaria meus jogadores e o clube. Mas a única coisa que posso dizer é que pensei que já tinha visto tudo. Mas não vi. Aquilo que eu tenho assistido nessa fase final do Brasileirão vai para além do que aquilo que imaginei. Não há uma rodada que não aconteçam erros graves de arbitragem”, disse o treinador português, que se mostrou bastante irritado com a anulação do gol.

Jogadores do Corinthians agradecem apoio da torcida que compareceu ao Maracanã para a finalíssima da Copa do Brasil contra o Flamengo. Foto: EFE/ Andre Coelho

A torcida do Corinthians terá duas boas notícias para a escalação do time titular. O meia Renato Augusto e o zagueiro Balbuena foram poupados do jogo contra o Goiás na última rodada e devem retornar ao time titular nesta quarta-feira. Com isso, Giuliano e Robert Renan voltam para o banco de reservas. Já Rafael Ramos e Roni se recuperaram da covid-19 e estarão à disposição da comissão técnica. O técnico Vítor Pereira está suspenso e não comandará o time à beira do campo.

O Corinthians está na quinta posição na tabela, com 58 pontos, e, em caso de vitória, pode igualar a pontuação dos cariocas Flamengo, terceiro colocado, e Fluminense, quatro. A distância para o sexto colocado Athletico-PR é de sete pontos. Depois de enfrentar o time rubro-negro, a equipe de Vítor Pereira enfrenta Ceará (casa), Coritiba (fora) e encerra sua campanha no Brasileirão contra o Atlético-MG (casa).

O retrospecto do Corinthians diante do Flamengo é de apenas uma vitória nos últimos 14 jogos. O único triunfo foi no duelo pelo primeiro turno do Brasileirão em que o time paulista venceu a equipe carioca por 1 a 0. Além da disputa do título da Copa do Brasil, os adversários se enfrentaram nas quartas de final da Copa Libertadores, e o clube rubro-negro venceu os dois jogos.

O Flamengo vive a “ressaca” após conquistar pela terceira vez o título da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra derrotou o Athletico-PR no último sábado para se sagrar campeão. A tendência é que o técnico Dorival Júnior volte a utilizar o time considerado reserva. O Flamengo está na terceira posição do Brasileirão, com 61 pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Diego Ribas e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Matheus França e Marinho. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (Fifa).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Maracanã.

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere.