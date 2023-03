Duílio vê alternativa a Renato Augusto como desafio para o Corinthians: ‘Se souberem, me liguem’

Criticado pela torcida em razão da escassez de reforços para esta temporada, o Corinthians adotou uma postura severa em relação a novos gastos e não fará investimentos altos. Em busca de oportunidades de mercado, a diretoria do clube encontrou um cenário escasso de opções, conforme evidenciou o presidente Duílio Monteiro Alves em coletiva na terça-feira, ao comentar sobre a dificuldade de encontrar um nome para disputar posição com Renato Augusto, principal jogador de criação do time, mas que vem sofrendo com constantes problemas físicos.

“Sobre reserva do Renato, se tiverem uma sugestão viável, se souberem de alguém que faça a mesma função do Renato, com a mesma habilidade, podem me ligar para dar esse toque.Ligam tanto para perguntar, podem ligar para ajudar também”, comentou Duílio em tom de brincadeira, referindo-se aos jornalistas presentes na sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Também falou sobre as características dos jogadores que o clube tentará contratar.

“Meia de criação, próximo do Renato,sabendo que Maicon e Fausto podem render ali, tem o Giuliano. Temos opções aqui dentro, mas quando comparado com Renato, não tem mais de um, é fora de série. Se acharmos um meia com essas características, eu recebo, mas não significa que vai fazer o mesmo que o Renato. Vamos pensar em um centroavante também. Demoramos anos para ter, e aproveito para parabenizar Yuri pela seleção. Carência hoje são essas duas posições. E o Biro pode jogar ali no meio. O Pedro fez grandes jogos. Se a gente traz jogadores já formados, não consegue utilizar a base”, afirmou.

Corinthians ainda busca uma alternativa para a vaga de Renato Augusto. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meia Maurício, do Internacional, chegou a ser especulado como possível reforço do Corinthians para suprir a carência de opções mais ofensivas no meio de campo. Na terça-feira, contudo, o jogador de 21 anos assinou um novo contrato com o clube gaúcho e estendeu seu vínculo, que se encerraria em outubro de 2025, até dezembro de 2027.

A atuação da diretoria corintiana no mercado após o final da temporada passada tem sido discreta. O atacante Romero e o lateral-esquerdo Matheus Bidu foram os únicos reforços anunciados no início do ano, e nenhum deles conseguiu emplacar uma boa sequência. A lista aumentou na noite de terça, quando o atacante Chrystian Barletta, destaque do São Bernardo no Paulistão, foi anunciado.

A insatisfação de parte da torcida, demonstrada por uma ala mais radical na semana passada, com invasão no CT alvinegro, colocou pressão sobre Roberto de Andrade, que pediu demissão do cargo de diretor de futebol. A partir de agora, Duílio exercerá a função juntamente aos seus compromissos como presidente. Na avaliação dele, apesar da frustrante eliminação para o Ituano nas quartas do Paulistão, o Corinthians está construindo um caminho de evolução dentro das limitações impostas pela atual realidade financeira.

“Eu não consigo e não vou gastar mais do que o Corinthians pode para ter um título. Se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta e com essa camisa. Isso eu prometo, vamos dar a vida. Contratar sem condições, não vamos fazer, estamos procurando alternativas. A gente tem que ter isso claro, não posso misturar paixão”, disse.