Corinthians resolve jogo sonolento no 2º tempo e estreia no Brasileirão com vitória sobre o Cruzeiro

O Corinthians bateu o Cruzeiro, por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, e estreou com vitória no Brasileirão. Em tarde de pouca inspiração, o time de Fernando Lázaro resolveu a sonolenta partida na etapa final, com o brilho do jovem Matheus Araújo, de 20 anos, que abriu o placar e pavimentou o caminho para a vitória alvinegra. O segundo gol foi marcado por Róger Guedes, enquanto Lucas Oliveira diminuiu para a equipe mineira.

A vitória diminui a pressão sobre o técnico Fernando Lázaro, que vem sendo questionado pela torcida desde a precoce eliminação do time no Paulistão. A derrota por 2 a 0 para o Remo, na quarta-feira, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, já havia colocado ainda mais lenha na fogueira do treinador.

O próximo compromisso do Corinthians será novamente em casa, diante do Argentinos Juniors, na quarta-feira, às 21h30, pela Copa Libertadores. No domingo, o time enfrenta o Goiás, na Serrinha, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Róger Guedes marcou o segundo gol da vitória corintiana sobre o Cruzeiro. Foto: Carla Carniel/ REUTERS

Tendo poupado alguns dos seus principais jogadores no meio da semana, o torcedor esperava ver o Corinthians tomando a iniciativa da partida, mas nem mesmo a promoção do meia-atacante Chrystian Barletta aos titulares ajudou o time a esboçar jogadas de maneira mais refinada. O Cruzeiro, em sua primeira partida na Série A desde 2019, prezou a posse de bola e trabalhou bastante a troca de passes na intermediária. A equipe mineira curiosamente foi para o jogo com um meio-campo formado inteiramente por ex-corintianos: Richard, Ramiro e Mateus Vital.

Além da dificuldade na criação, o Corinthians também não conseguiu montar contra-ataques perigosos. Os donos da casa só agrediram duas vezes o adversário durante todo o primeiro tempo: em chute de fora da área, com Matheus Bidu, e em lance de escanteio, com Gil. Como se a ausência de Renato Augusto, por lesão, não fosse problema suficiente, Lázaro ainda foi obrigado a mexer na equipe antes do intervalo. Giuliano deu lugar a Matheus Araújo depois de levar uma bolada no rosto e reclamar de não conseguir enxergar. O Cruzeiro, por sua vez, também não criou oportunidades, mas a organização defensiva e a marcação no campo adversário evitou sustos.

Depois de um primeiro tempo sonolento em Itaquera, o Corinthians voltou para a etapa final com Cantillo no lugar de Roni. A alteração, na teoria, deveria melhorar a circulação alvinegra no meio-de-campo, mas a partida continuou sob o controle do Cruzeiro, que seguiu buscando brechas na zaga corintiana trocando passes com tranquilidade. Aos 15, Fausto Vera arriscou de longe e a bola passou à direita da trave com algum perigo. O lance individual animou a torcida na Neo Química Arena.

O Corinthians chegou ao gol na primeira vez que, finalmente, conseguiu trocar passes na defesa adversária. Aos 23, Matheus Araújo, que havia entrado no primeiro tempo, tabelou com Fausto Vera na entrada da área e bateu firme para fazer 1 a 0 para a equipe alvinegra. Foi o primeiro gol do jovem na equipe principal, que chorou na comemoração. O lance incendiou a Neo Química Arena e o Corinthians aproveitou o bom momento para ir para cima. Fagner cruzou e Yuri Alberto cabeceou na pequena área, mas o goleiro Rafael Cabral fez um milagre e evitou o segundo.

A partida ficou mais brigada depois de o zero ser tirado do marcador, com muitas divididas e entradas mais fortes. Aos 42, Gil cabeceou após cobrança de escanteio e Rafael Cabral fez boa defesa. No rebote, Róger Guedes empurrou para o fundo das redes. O árbitro Anderson Daronco foi chamado para analisar o lance no vídeo por causa de uma possível falta do zagueiro, mas validou a jogada e o Corinthians chegou ao segundo. Antes do apito final, Lucas Oliveira diminuiu para os visitantes, mas o combinado alvinegro garantiu a vitória por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2x1 CRUZEIRO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Cantillo), Fausto Vera (Du Queiroz), Giuliano (Matheus Araújo) e Chrystian Barletta (Adson); Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital (Rafael Bilu); Wesley (Nikão), Gilberto e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

Juiz: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Gols: Matheus Araújo (aos 23), Róger Guedes (aos 42) e Lucas Oliveira (aos 49 do segundo tempo).

Cartões amarelos: Fausto Vera, Roni, Fagner e Róger Guedes (Corinthians); Nikão e Lucas Oliveira (Cruzeiro)

Público: 41.716

Renda: R$ 2.681.550,00

Local: Neo Química Arena (SP)