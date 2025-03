Corinthians revisita fracassos na Libertadores e joga últimas fichas para espantar assombrações

Conseguir vaga na Pré-Libertadores deste ano foi muito comemorado pelo Corinthians ao fim de 2024, até porque o clube foi da briga contra o rebaixamento à classificação. A experiência de brigar para ir à fase de grupos do torneio continental, contudo, tem sido árdua, como foi em temporadas traumáticas da história alvinegra. Depois de passar com dificuldades pelo modesto Universidad Central, os corintianos perderam por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil no Equador e vão buscar um resultado histórico a partir das 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, no jogo de volta.

Vencer por três gols de diferença é a opção para levar a decisão aos pênaltis e confiar na estrela de Hugo Souza. Para avançar direto, é necessário construir uma vantagem de quatro gols sobre a equipe equatoriana. Tudo isso na mesma semana em que enfrenta o Palmeiras pela rodada de ida da final do Paulistão, domingo, no Allianz Parque. Caso não cumpra a missão deste meio de semana, terá de disputar a Copa Sul-Americana.

SÃO PAULO 09/03/2025 ESPORTE CORINTHIANS X SANTOS - PARTIDA VALIDA PELA SEMI-FINAL NA ARENA NEO QUIMICA FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

O Corinthians está em sua quarta participação em Pré-Libertadores. Nas três anteriores, somou dois traumas e uma classificação tranquila. Em 2011, teve de lidar com um turbilhão ao empatar sem gols no Pacaembu e perder por 2 a 0, na Colômbia, para o Tolima. Os principais desdobramentos da eliminação foram a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno e a manutenção do treinador Tite, mesmo sob grande pressão. No mesmo ano, o time seria campeão brasileiro, antes de vencer a Libertadores de 2012.

PUBLICIDADE Novamente sob o comando de Tite, em nova passagem pelo clube do Parque São Jorge, os corintianos não sofreram para passar pela fase preliminar do torneio continental em 2015. Golearam o Once Caldas por 4 a 0 na Neo Química Arena e empataram por 1 a 1 fora de casa para garantir a classificação. Quando voltou à Pré-Libertadores, em 2020, mais uma queda traumática, com derrota por 1 a 0 para o Guaraní, no Paraguai, e vitória por 2 a 1 em Itaquera. Na época, o gol fora de casa ainda valia como critério de desempate, por isso a equipe alvinegra acabou eliminada. Hoje em dia, a mesma combinação de resultados levaria a decisão para os pênaltis.

Todo o contexto tem influenciado o ambiente interno no Parque São Jorge. Cientes do impacto que mais uma eliminação precoce na Libertadores traria, os jogadores foram tomados por emoções afloradas ainda no intervalo da partida de ida contra o Barcelona e discutiram de forma pesada, a ponto de o gerente de futebol Fabinho Soldado intervir para acalmar os ânimos.

A atmosfera se estabilizou, com ajuda da vitória por 2 a 1 sobre o Santos na semifinal do Paulistão, mas a pressão ainda é grande, e o elenco sabe disso. “Sei o que é o Corinthians, sei como a gente vive da maneira que transmitem essa paixão para nós. Só agradecer ao torcedor, quarta-feira é guerra”, disse Rodrigo Garro depois do clássico do final de semana.

O meia argentino, aliás, ainda não está na melhor forma física. Ele começou o ano dores no joelho, além de ter se envolvido em um acidente de carro na Argentina, e desfalcou o Corinthians por oito jogos ate estrear na temporada. As dores ainda estão presentes.

Publicidade

“Ele está fazendo um esforço enorme, e, aos poucos, vai voltar ao seu melhor nível. Ele sempre quer jogar, sente dor, mas quer estar em campo. Se ele puder jogar, ele vai. Porque, se não jogar, vai ficar p...”, disse o auxiliar técnico Emiliano Díaz.

Díaz e seu pai, Ramón, podem repetir a escalação utilizada no triunfo sobre o Santos, exceto na lateral esquerda, já que Fabrizio Angileri não está inscrito na Libertadores. A vaga fica entre Matheus Bidu e Hugo. Existia o temor de perder também Yuri Alberto, que sofreu falta violenta, motivo de expulsão do santista Zé Ivaldo, e acabou substituído com dores. O atacante, contudo, sofreu apenas um trauma no tornozelo e deve estar à disposição.

O Corinthians vai encontrar um Barcelona de Guayaquil que foi derrotado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle no meio da semana, em jogo do Campeonato Equatoriano, o qual disputou com uma equipe mista.

Para o segundo duelo com os corintianos, o técnico Segundo Castillo, que chamou a atenção pelo prumo de sua vestimenta, terá o retorno do lateral-direito Mario Pineida, de volta após cumprir suspensão por expulsão no jogo de volta da fase anterior da Pré-Libertadores, contra o também equatoriano El Nacional.