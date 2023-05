Corinthians desafia crise para manter tabu do São Paulo na Neo Química Arena

A Neo Química Arena será palco neste domingo, às 16h, de um jogo decisivo para os rumos de Corinthians e São Paulo. O clássico pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro é uma oportunidade para o time da casa espantar a crise e somar a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Já a equipe tricolor ainda não convenceu, mas vive lua de mel com o técnico Dorival Júnior e tem diante de si uma das melhores chances de encerrar tabu de nunca ter vencido em Itaquera.

O Corinthians está mergulhado em uma crise de origem técnica, que se agravou com contornos morais, e agora lida com uma forte pressão da torcida. No Brasileirão, o conjunto alvinegro venceu apenas na estreia e enfrenta jejum de quatro partidas sem ganhar na temporada. A derrota para o Botafogo por 3 a 0 no Rio se tornou um ingrediente decisivo para esgotar a paciência do torcedor.

“A torcida está cobrando muito e precisamos dar respostas, mas não quero que a imprensa me pressione para colocar os jogadores em risco. Porque se eu colocar o nome de um jogador culpado por uma derrota, ele leva porrada lá fora. Ou é mentira? Somos seres humanos. Existem situações externas que as pessoas ficam expostas. Eu falo que o torcedor está insatisfeito, está cobrando e tem toda a razão para cobrar”, afirmou Luxemburgo.

Yuri Alberto busca recuperar confiança para reencontrar bom futebol. Foto: Rodrigo Coca/ Agência C

Na sexta-feira, o Corinthians anunciou que o Júnior Moraes e o Fabián Balbuena foram afastados do elenco e passarão a treinar à parte. O atacante tem contrato até o fim do ano, mas pouco atuou até aqui e sofre com reiteradas lesões. Já o zagueiro paraguaio tem vínculo até o fim de junho e não conseguiu rendimento semelhante ao da primeira passagem pelo time. Essas são apenas as primeiras modificação que Luxemburgo pretende implementar no clube para organizar o time à sua maneira.

Os comandados de Dorival conseguiram reescrever um enredo que podia ganhar capítulos semelhantes aos do rival. Vitórias serviram de analgésico para os torcedores do São Paulo, que querem mais para ficarem confiantes de que resultados positivos levarão o time a alcançar os objetivos da temporada.

Nos últimos quatro jogos, o São Paulo empatou três. A pontaria tem preocupado. No igualdade sem gols com o Fortaleza, o time deu 13 chutes, apenas um na direção da meta adversária. Para solucionar problemas, nem sempre a conversa é suficiente, especialmente quando se peca em fundamentos. A falta de tempo para a preparação dos atletas incomoda o comandante tricolor.

“Treinamento? Quando? O que podemos fazer com um dia de treinamento? É um absurdo e o treinador tem de assumir todas essas condições senão é o primeira a ser questionado. O calendário brasileiro é muito complicado. Único caminho é rodar o elenco, depois da quarta partida seguida, o jogador baixa o ritmo e ficar exposto a lesões. Por isso, temos de trabalhar com alternativas”, afirmou Dorival.

Recuperado da dengue, Calleri quer voltar a ser decisivo para o São Paulo. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Além da ausência de Rodrigo Nestor, suspenso por receber cartão vermelho na rodada passada, o São Paulo também não tem boas notícias quanto ao seu retrospecto recente no clássico. Não venceu os últimos três jogos: um vitória corintiana e dois empates. Na Neo Química Arena, são 16 clássicos entre Corinthians e São Paulo desde a inauguração do estádio, com seis empates e 10 triunfos dos donos da casa.

CORINTHIANS x SÃO PAULO