São Paulo confia em James e Lucas para desfazer vantagem do Corinthians, que vive sua melhor fase

Invicto há 11 jogos, o Corinthians decidirá se chega à final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo em sua melhor fase na temporada. O São Paulo, um pouco mais oscilante no momento, confia no talento de seus reforços estrelares, James Rodríguez e Lucas Moura, este que deve ser título no clássico desta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi.

O Corinthians joga pelo empate, uma vez que ganhou por 2 a 1 o primeiro duelo, na Neo Química Arena, há duas semanas. Para se classificar, o São Paulo tem de vencer pela margem de dois gols. Caso o faça por um, vai decidir a vaga nas penalidades.

O São Paulo busca o título inédito. A melhor participação são-paulina no torneio foi em 2000, quando o time foi vice-campeão ao perder para o Cruzeiro. A meta é, portanto, voltar à decisão depois de 23 anos. Atual vice-campeão, o time de Vanderlei Luxemburgo busca seu quarto troféu da competição que venceu em 1995, 2002 e 2009.

São Paulo e Corinthians decidem nesta quarta quem vai à final da Copa do Brasil Foto: Rubens Chiri/SPFC

Por serem semifinalistas da Copa do Brasil, os rivais já embolsaram R$ 9 milhões cada. Na final, o vice-campeonato vai render R$ 30 milhões e o título, R$ 70 milhões. Quem passar, vai encarar na decisão Flamengo ou Grêmio, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

O fato de jogar no Morumbi, onde é forte, e a inclusão de duas estrelas no elenco, James Rodríguez e Lucas Moura, animam o São Paulo em reverter a desvantagem de um gol. O time amargou uma sequência de cinco jogos sem vencer, mas quebrou essa série negativa com a classificação às quartas da Sul-Americana, se reanimou e agora busca se manter vivo em outro mata-mata.

“Vamos jogar nossa vida nessa partida e a entrega tem que ser como é em todos os jogos”, disse Dorival Júnior. “O São Paulo é alma com organização, e espero que se repita nos jogos seguintes. Serão jogos importantes para nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá. Temos que dar nossa vida em campo para que isso se materialize”, completou o técnico.

Ele indicou que vai Lucas Moura será titular no lugar do suspenso Luciano. Já James Rodríguez deve começar entre os reservas e entrar no decorrer da partida, como aconteceu diante do Flamengo no Maracanã, onde quase todos os titulares foram poupados.

Lucas Moura é um dos trunfos do São Paulo para reverter desvantagem diante do Corinthians Foto: Antonio Lacerda/ EFE

O Corinthians está confiante em ir de novo à decisão da Copa do Brasil em razão da vantagem que conseguiu em Itaquera e do encaixe que o time conseguiu sob o comando de Luxemburgo. São 11 partidas invicto e um futebol que, se não encanta, é competitivo.

“Quero dizer que 70% do que está acontecendo pertence aos jogadores. Eles entenderam a mensagem e estão praticando isso durante o jogo”, afirmou Luxemburgo, dando boa parte do mérito aos atletas. “Não estão mostrando nada para ninguém, estão trabalhando, e têm que jogar. O mau momento vem e vai embora, assim como o bom”.

Renato Augusto, o maestro da equipe, é em quem o time confia para desequilibrar mais uma vez. Ele decidiu o primeiro jogo com dois gols. Botou a bola debaixo do braço e marcou no fim o gol da vitória no momento em que a equipe era pressionada e estava mais perto de perder do que ganhar. “Estamos crescendo em um momento importante na temporada”, opinou o meio-campista.

Treino aberto com cantos homofóbicos

Nesta terça, véspera do clássico, o Corinthians abriu o último treino à Fiel. Puxado por Renato Augusto e Cássio, o time foi a campo já no cair da noite, com show de luzes na entrada do gramado e muitos rojões. Receber o “calor” da torcida foi a saída encontrada pelo fato de apenas são-paulinos poderem ir no Morumbi. A estratégia já havia dado certo na final do Paulistão de 2018, contra o Palmeiras, quando o time ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque e levou nos pênaltis. Desta vez a vantagem é corintiana após 2 a 1 na ida.

Houve provocações, bastante homofobia e muita festa com gols no rachão. “É guerra, é guerra, é guerra, amanhã é guerra”, foi cantado por vezes durante a atividade. Também teve a ameaça com “se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar.” Na maior parte das atividades, porém, muito apoio e cantoria de incentivo.

SÃO PAULO X CORINTHIANS