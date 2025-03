Análise | Corinthians se redime, vence Palmeiras e fica a um empate de encerrar jejum de títulos

Eliminado da pré-Libertadores na quarta-feira, o Corinthians assimilou o trauma. Mostrou, neste domingo, que está mais próximo do nível técnico do Palmeiras do que esteve nos últimos anos e venceu o Dérbi por 1 a 0, no Allianz Parque, pela rodada de ida da final do Paulistão.

Yuri Alberto, com assistência de Memphis Depay, colocou na rede a bola que deixou os corintianos a um empate de encerrar o jejum de seis anos sem títulos, mantido desde a conquista do Campeonato Paulista de 2019. Para ser campeão, o Palmeiras tem de vencer por dois gols de diferença a partida de volta, marcada para o dia 27, quinta-feira, na Neo Química Arena. Uma vitória por vantagem de um gol leva a decisão aos pênaltis.

Os dois rivais terão 10 dias de preparação até a grande decisão por causa da Data Fifa para jogos das seleções ao longo desta e da próxima semana, cenário que não representa descanso para todos, até porque ambos os lados têm jogadores convocados que vão demandar uma logística especial para jogar a grande decisão.

Yuri Alberto mandou beijo para a torcida do Palmeiras após marcar o gol. Foto: Alex Silva/Estadão

Sem Garro, no banco de reservas por causa de dores no joelho, o técnico Ramón Díaz escalou Ángel Romero como titular para formar um trio de ataque do Corinthians com Yuri Alberto e Memphis, que se movimentava bastante e aparecia como um meia eventualmente. A responsabilidade da armação no meio de campo, contudo, era concentrada em Carrillo, isso nos raros momentos em que os corintianos conseguiam ter a bola.

A dupla de zaga palmeirense Murilo e Micael, assim disposta por causa da lesão de Gustavo Gómez, trabalhava apenas pontualmente e mais observava o ataque alviverde trabalhar. As habituais investidas de Estêvão pela direita rendiam bons frutos ao Palmeiras. Foi em uma dessas jogadas que a rede corintiana quase foi balançada, quando Hugo Souza espalmou chute cruzado do garoto da Academia e Matheuzinho salvou com o pé, na frente da linha, o rebote de Raphael Veiga.

A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Corinthians passou a ficar mais com a bola. Inicialmente, abusou das jogadas aéreas para tentar levar algum perigo a Weverton, mas, em determinado momento, teve a capacidade de colocar a bola no chão e buscar espaços na base da troca de passes. Encontrou, contudo, um Palmeiras bem postado defensivamente.

O time da casa, enfraquecido no ataque, só conseguiu voltar a levar perigo após um erro de passe alvinegro que gerou oportunidade para Estêvão finalizar de fora da área e parar em defesa de Hugo. Depois disso, começou a apostar na bola aérea.

O segundo tempo começou no mesmo tom que o início da partida, com o Palmeiras explorando muito o lado direito, liderado por Estêvão, em constantes duelos com Angileri, que tinha trabalho para marcar o jovem talento alviverde. O repertório palmeirense, contudo, era limitado.

Memphis Depay e Yuri Alberto comemoram gol do Corinthians. Foto: Alex Silva/Estadão

Depois de sofrer nos minutos iniciais, o Corinthians encontrou o caminho do gol em um dos raros lances em que Memphis Depay conseguiu exibir sua qualidade técnica. O holandês conseguiu ficar com a bola após divida avançando pelo lado esquerde e encontrou um ótimo passe para Yuri Alberto, que carregou na diagonal em direção ao centro da área e bateu no canto direito de Weverton para abrir o placar.

Em desvantagem, o Palmeiras começou a pressionar. Estêvão forçou boa defesa de Hugo Souza e Micael, Vitor Roque e Murilo também levaram perigo ao gol corintiano. Tudo isso em um espaço de cinco minutos. Conforme o tempo passava, contudo, os jogadores ficavam mais nervosos e tinha dificuldades nas conclusões das jogadas

PALMEIRAS 0 X 1 CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.

- Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Ryan) e Carrillo (Breno Bidon); Ángel Romero (Talles Magno), Yuri Alberto (Charles) e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

- Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Ryan) e Carrillo (Breno Bidon); Ángel Romero (Talles Magno), Yuri Alberto (Charles) e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz. GOL - Yuri Alberto, aos 12 minutos do segundo tempo.

- Yuri Alberto, aos 12 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Raphael Claus.

- Raphael Claus. CARTÕES AMARELOS - Emiliano Martínez (Palmeiras); Angileri (Corinthians).

- Emiliano Martínez (Palmeiras); Angileri (Corinthians). RENDA - 40.992.

- 40.992. PÚBLICO - R$ 5.717.077,40.

- R$ 5.717.077,40. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).