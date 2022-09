Corinthians se apoia em desempenho positivo em casa para ir à final da Copa do Brasil

Dois dos times mais eficientes do País, Corinthians e Fluminense decidem nesta quinta-feira, às 20h, quem será o segundo finalista da Copa do Brasil 2022. Paulistas e cariocas se enfrentam na Neo Química Arena 20 dias depois de empatarem no duelo de ida das semifinais no Maracanã por 2 a 2. Quem vencer, portanto, carimba a vaga à final. Nova igualdade leva a definição para os pênaltis.

Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians decide a vaga em casa, apoiado por mais de 40 mil torcedores, disposto a voltar à decisão do torneio depois de quatro anos. O Fluminense chegou à decisão da competição mais democrática do País pela última vez em 2007, ano em que conquistou seu único título.

A Copa do Brasil dá vaga à Libertadores para o campeão e é valorizada também por pagar a premiação mais alta do futebol nacional. Quem chegar à final e vencê-la leva R$ 60 milhões. O vice fatura R$ 25 milhões.

Se atuar fora de casa é um problema para o time de Vítor Pereira, jogar com o apoio de seu torcedor tem sido fundamental para um desempenho positivo. Foi na Neo Química Arena que o time conseguiu suas maiores goleadas no ano, a maior virada e a única vitória em clássicos.

Com Vítor Pereira, aproveitamento do Corinthians em Itaquera subiu para 71% Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Foi em seu estádio que o Corinthians fez 4 a 0 no Santos nas oitavas e aplicou 4 a 1 no Atlético-GO nas quartas, revertendo desvantagem de dois gols. Como mandante na competição, são três vitórias em três partidas, com 10 gols marcados e apenas um sofrido.

Sob Vítor Pereira, o aproveitamento na arena subiu e hoje é de 71%, abaixo só de Tite e Mano Menezes. Com o português, o Corinthians saiu derrotado apenas em dois de 23 jogos em casa - 1 a 0 para o Palmeiras e 2 a 0 para o Flamengo.

“Será um jogo com características diferentes. O Fluminense gosta de ter a bola, quer dizer que teremos mais momentos de transição. O nível de concentração tem de ser alto”, falou Vítor Pereira. “Tendo a bola, no contra-ataque ou na organização ofensiva, temos que ferir, criar problemas e fazer as oportunidades que criarmos”.

O português tem os retornos do zagueiro Raul Gustavo, recuperado de uma torção no tornozelo, e do lateral-direito Rafael Ramos, livre de um problema muscular.

Cano, a esperança de gols do Flu

Dos destaques do time carioca, o principal é Germán Cano. O goleador argentino ostenta 33 gols na temporada e é o artilheiro tanto da Copa do Brasil como do Brasileirão. Um dos últimos camisas 10 clássicos, Paulo Henrique Ganso comanda o meio-campo do Fluminense.

André, outro dos principais nomes do elenco, está fora para cumprir suspensão. Nonato foi vendido ao exterior. Com isso, Fernando Diniz terá de escalar uma dupla de volantes diferente da que mandou a campo no jogo de ida no Rio. Yago Felipe e Felipe Melo são os mais cotados para jogar. O experiente e controverso jogador disse que espera atuar em um “ambiente hostil” em Itaquera.

“Vamos encontrar um dos maiores clubes do continente, uma das maiores torcidas do continente, um ambiente super hostil”, afirmou. Esse cenário não lhe amedronta, garantiu ele. “Jogador de time grande gosta de jogar jogo grande, de chegar no estádio e ver o torcedor fazendo a festa. Por mais que seja contra, é bom, eu gosto, me amarro. E com certeza vamos estar bem preparados”.

“Fluminense é considerado time de guerreiros, então está acostumado com essas situações, é fazer o que temos feito”, acrescentou.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Yago Felipe, Felipe Melo, e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Anderson Daronco (Fifa/RS).

Horário: 20h.

Local: Neo Química Arena.

TV: SporTV, Premiere.