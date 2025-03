Corinthians tem bate-boca entre jogadores e Ramón em xeque após derrota na Libertadores

Mesmo com apenas duas derrotas na temporada, o clima esquentou no Corinthians com o revés por 3 a 0 sofrido diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, placar que obriga o time brasileiro a buscar uma remontada histórica pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Os jogadores discutiram ainda no intervalo e subiram o tom no vestiário, quando a equipe perdia ainda por 1 a 0. O resultado colocou Ramón Díaz em xeque no comando técnico. Nos corredores do Parque São Jorge, há quem defenda que os próximos dois jogos serão determinantes para a permanência do treinador.

O Estadão apurou que os jogadores do Corinthians discutiram de forma generalizada no vestiário, com críticas diretas a setores da equipe em campo. O executivo de Fabinho Soldado precisou conter os ânimos dos atletas, em uma discussão “pesada”, conforme relatam fontes ouvidas pela reportagem. Não houve agressão física.

Ainda em campo, Memphis Depay foi um dos jogadores que demonstrou mais irritação pela atuação da equipe, que apenas observou o Barcelona e se mostrou pouco efetiva nas raras jogadas de ataque nos 45 minutos iniciais.

Ramón Díaz está em xeque após dura derrota do Corinthians na Libertadores. Foto: Marcos Pin/AFP

Apesar da intervenção de Soldado, o episódio foi visto como “natural do futebol” por fontes ligadas ao clube, e que faz parte do relacionamento da equipe a cobrança por desempenho. O elenco já discutiu de maneira acalorada anteriormente, inclusive no empate fora de casa por 1 a 1 com a Universidad Central da Venezuela, pela fase anterior da etapa preliminar da Libertadores.

Ramón Díaz em xeque

A forma como se deu o revés na Libertadores, sem mostrar reação ou ameaçar o Barcelona, foi um duro golpe para o trabalho do treinador de Ramón Díaz. A situação do treinador se soma aos problemas do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment no Corinthians.

O Estadão apurou que, entre os conselheiros, há uma ala que entende que o trabalho de Ramón e do filho Emiliano, auxiliar técnico, “bateu no teto” e está próximo do fim. Muitos estão descontentes e insatisfeitos com o trabalho do argentino, mesmo com a equipe tendo terminado a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a permanência de Ramón Díaz no cargo vai depender dos resultados contra o Santos, na semifinal do Paulistão, e o jogo de volta contra o Barcelona. Caso o time seja eliminado em ambas as competições, não haveria mais clima para o argentino continuar o trabalho.

Augusto tem sido pressionado por pessoas próximas a demitir os argentinos. No ano passado, Emiliano se manifestou publicamente contra o processo de impeachment do presidente.

A defesa corintiana é um dos principais pontos para as críticas a Ramón Díaz e seu filho, Emiliano. Nesta temporada, em 16 jogos, o setor só não foi vazado em quatro oportunidades: Ponte Preta, São Bernardo, Novorizontino e Mirassol, todas pelo Campeonato Paulista. Além disso, a derrota para o Barcelona entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Libertadores.