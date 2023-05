Em situação delicada na temporada, o Corinthians tem nesta quarta-feira confronto decisivo com o Argentinos Juniors pela Libertadores. Em terceiro lugar no Grupo E, precisa da vitória para seguir com chances de avançar às oitavas de final da competição, após duas derrotas seguidas em casa. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.

O Corinthians não vence uma partida desde abril pela Libertadores – 3 a 0 sobre o Liverpool-URU, na estreia da competição – e se complicou na chave após derrotas, na Neo Química Arena, para Argentinos Juniors e Independiente del Valle. Soma-se isso ao problema com a troca de treinadores no ano: Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

Com apenas três pontos somados, o time alvinegro está a três do Del Valle e a quatro do Argentinos Juniors, líder do grupo. Uma eventual derrota nesta quarta-feira complica a situação da equipe, que pode terminar a rodada a seis pontos dos rivais equatorianos. Independentemente do resultado, o Corinthians não pode ser matematicamente eliminado após o duelo na Argentina, mas não dependeria mais de si para se classificar.

Corinthians perdeu para o Argentinos Juniors na Neo Química Arena nesta temporada. Foto: Sebastiao Moreira/EFE

Caso perca para o Argentinos Juniors, veria o rival chegar a 10 pontos, sendo assim impossível de ser ultrapassado com duas rodadas pelo fim. O Corinthians só poderia superar a pontuação do Del Valle que, em caso de triunfo, sobre o Liverpool-ÙRU nesta rodada, chegaria a nove pontos. Sendo assim, o time alvinegro precisaria vencer seus últimos dois duelos e torcer para que os equatorianos não somem mais nenhum ponto.

Além de não conseguir desempenhar seu melhor futebol em campo – está há seis jogos sem vencer na temporada – o Corinthians encara na Argentina um ambiente hostil. Em toda sua história na Libertadores, saiu do país com a vitória em apenas duas oportunidades: San Lorenzo, em 2015, e Independiente, em 2018. Ambos os triunfos foram por 1 a 0.

Ao todo, o time alvinegro realizou dez jogos na Argentina pela Libertadores; além das duas vitórias, empatou três vezes – todas contra o Boca Juniors – e sofreu cinco derrotas. Aproveitamento de 26,7%. Por outro lado, será o primeiro duelo com o Argentinos Juniors fora do Brasil.

Confira retrospecto do Corinthians na Argentina

17/04/1991 – Boca Juniors 3 x 1 Corinthians – La Bombonera

03/05/2000 – Rosario Central 3 x 2 Corinthians – Gigante de Arroyito

01/05/2003 – River Plate 2 x 1 Corinthians – Monumental de Nuñes

26/04/2006 – River Plate 3 x 2 Corinthians – Monumental de Nuñes

27/06/2012 – Boca Juniors 1 x 1 Corinthians – La Bombonera

01/05/2013 – Boca Juniors 1 x 0 Corinthians – La Bombonera

04/03/2015 – San Lorenzo 0 x 1 Corinthians – Nuevo Gasómetro

18/04/2018 – Independiente 0 x 1 Corinthians – Estádio Libertadores da América

17/05/2022 – Boca Juniors 1 x 1 Corinthians – La Bombonera

05/07/2022 – Boca Juniors 0 x 0 Corinthians – La Bombonera

A partida desta quarta-feira é uma oportunidade da equipe “virar a chave” da realidade no Brasileirão. Na 18ª posição e na zona de rebaixamento, o time sofre desde a primeira rodada, quando venceu o Cruzeiro, na Neo Química Arena. Com Luxemburgo, o Corinthians tem dois empates e quatro derrotas. Na mais recente, diante do Flamengo, o treinador reconheceu as melhoras da equipe, mas reconhece a pressão sobre o elenco.

“Fico satisfeito pela atitude sem bola e com atitude para jogar. É time de futebol. Não adianta marcar com olho, tem que roubar a bola do adversário. Foi o melhor jogo sob meu comando”, afirmou o treinador. “Atitude é fundamental na vida. Se tiver dois banheiros na sua casa e tiver dúvida, vai fazer na calça. Tem que tomar atitude de ir no banheiro, se fizer nas calças nunca mais vai errar. O time teve atitude com e sem bola.”

Defensivamente, Luxemburgo optou por lançar três zagueiros contra o Flamengo, que surtiu efeito até os acréscimos da segunda etapa, quando sofreu com a bola aérea rubro-negra. No lado ofensivo, o treinador ainda busca alternativas para conciliar as atuações de Róger Guedes e Yuri Alberto em campo. Desde que chegou, o Corinthians marcou apenas dois gols.

Luxemburgo ainda busca sua primeira vitória no comando técnico do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Renato Augusto ainda é ausência na equipe – deve retornar diante do Atlético-MG na próxima semana, pela Copa do Brasil –, mas Luxemburgo encontrou em Paulinho uma alternativa para sustentar o meio-campo da equipe. “Quando coloquei o Paulinho todo mundo ficou desconfiado, quando coloquei de primeiro volante. Lá atrás fiz isso com o Rincón, que era meia-esquerda, atacante. Paulinho fez uma partida brilhante (contra o Flamengo). Ocupou espaço, acertou, errou, teve presença física”, disse, em entrevista coletiva.

Cássio, com sintomas de amigdalite, ainda não é certeza para o duelo, mas viaja com o grupo. Matheus Bidu, na lateral-esquerda, garantiu e deve seguir como titular. Bruno Méndez, após boa atuação no Rio contra o Flamengo, pode receber nova oportunidade na Argentina.

ARGENTINOS JUNIORS X CORINTHIANS

ARGENTINOS JUNIORS - Martín Arias; Mac Allister, Di Cesare e Torren (Villalba); Cabrera, Alan Rodriguez, Moyano e Montiel; Verón e Metilli; Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.

- Martín Arias; Mac Allister, Di Cesare e Torren (Villalba); Cabrera, Alan Rodriguez, Moyano e Montiel; Verón e Metilli; Ávalos. Técnico: Gabriel Milito. CORINTHIANS - Cássio (Carlos Miguel); Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

- Cássio (Carlos Miguel); Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

- Carlos Ortega (COL). HORÁRIO - 21h30.

- 21h30. LOCAL - Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina.

- Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. ONDE ASSISTIR - Globo e Paramount+.