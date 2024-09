Corinthians tem vantagem por decidir semi da Copa do Brasil em casa? Veja o que diz história recente

O Corinthians vai decidir uma vaga na final da Copa do Brasil com o Flamengo na Neo Química Arena. O sorteio dos mandos de campo das semifinais foi realizado pela CBF nesta sexta-feira, 20. Do outro lado da chave, o Vasco também vai jogar a segunda partida do confronto com o Atlético-MG em casa, em São Januário, no Rio. No que depender do histórico recente do torneio, o time do Parque São Jorge, bem como os cariocas, têm grandes chances de avançar à disputa pela taça.

Nos últimos dez anos, somente em cinco oportunidades um time decidiu um confronto de semifinal fora de casa e avançou à decisão. São os casos de Atlético-MG (2014 e 2021); Grêmio e Palmeiras (2020); e Athletico Paranaense (2021). Nas outras 15 disputas, quem teve a oportunidade de jogar a partida de volta em seus domínios levou a melhor.

O Corinthians avançou à semifinal depois de eliminar o Juventude nas quartas. Foto: Fernando Alves/EC Juventude

O próprio Corinthians faz parte desta estatística. Em 2022, disputou uma vaga na final com o Fluminense. No Maracanã, empatou por 2 a 2. Na capital paulista, fez 3 a 0 e garantiu presença na decisão. O time alvinegro acabou perdendo o título para o Flamengo, adversário nas semis na edição deste ano. Após dois empates sem gols, a equipe paulista acabou derrotada nos pênaltis, no Rio. A outra vez em que o Corinthians levou a melhor decidindo a semifinal em casa foi justamente contra o Flamengo. Depois de segurar um empate sem gols no Maracanã, o time alvinegro derrotou os cariocas por 2 a 1 e passou à decisão. Na disputa pelo título, acabou perdendo o troféu para o Cruzeiro depois de perder os dois jogos.

As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. As datas e horários ainda serão confirmadas pela CBF. O campeão da Copa do Brasil fica com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões, além da premiação acumulada ao longo das fases. Cabe ressaltar que o astro holandês Memphis Depay não está inscrito na competição pelo fato de o Corinthians ter perdido o prazo.

Além da Copa do Brasil, o Corinthians encaminhou a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana ao bater o Fortaleza no confronto de ida das quartas de final por 2 a 0. Neste sábado, o time alvinegro recebe o Atlético-GO pelo Brasileirão, em que briga para fugir da zona de rebaixamento.