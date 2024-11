Corinthians tenta solucionar transfer ban o quanto antes e está seguro em relação à compra de Hugo

Punido pela Fifa com transfer ban por três janelas de transferências, em razão de uma dívida com o zagueiro Balbuena, o Corinthians tenta resolver a situação para não ser impedido de registrar novos contratos a partir de janeiro. O departamento jurídico corintiano conseguiu um acordo com o paraguaio, mas falta pagar a primeira parcela para validá-lo. Feito o pagamento, cai o impedimento de realizar contratações.

O clube não fala em data exata para transferir o valor, mas garante que vai solucionar a questão o quanto antes e tem expectativa de conseguir ainda nesta semana. Ao todo, o Corinthians deve pouco mais de R$ 6 milhões a Balbuena e à The General Sports Ltda, empresa da qual o paraguaio é sócio. O transfer ban, em caso de não resolução, seria da próxima janela de transferências até janeiro de 2026.

Gestão de Augusto Melo tenta resolver transfer ban e contratação de Hugo Souza. Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians

Derrubar a punição é importante para evitar empecilhos na compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. O jogador de 25 anos está emprestado pelo clube rubro-negro até o final do ano, e o contrato de empréstimo prevê condições para o clube paulista executar a prioridade de compra. Mesmo cumprindo todos os requisitos, o Corinthians não poderia registrar o novo vínculo do goleiro, em janeiro, se estiver punido com transfer ban.

A diretoria alvinegra tinha até o dia 30 de novembro para apresentar ao Flamengo a intenção de compra, o que já foi feito. Conforme o estabelecido, o pagamento será feito em quatro parcelas, e o vencimento da primeira é em janeiro de 2025. O que falta, neste momento, para que a compra seja concretizada, é a apresentação de um fiador que seja aceito pela diretoria rubro-negra. Anteriormente, o Corinthians sugeriu a Brax, que explora as placas de publicidade da Neo Química Arena, mas o Flamengo não aceitou porque a empresa de marketing esportivo foi fiadora na negociação com os cariocas pelo lateral-direito Matheuzinho e houve atraso no pagamento de uma parcela. Após a recusa, a equipe de Augusto Melo avançou nas conversar para ter um banco como fiador, com a possibilidade até de fazer o pagamento a vista, mas a opção ainda não foi levada oficialmente aos flamenguistas

Há duas semanas, no último dia 5, o presidente Augusto Melo disse, em entrevista ao podcast oficial da Corinthians TV, que a resolução das situações de Hugo e do transfer ban estava muito próximo. “Está tudo resolvido: Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo”, afirmou.