Corinthians tenta ‘virar a chave’ e desafia Flamengo em busca de primeira vitória desde abril

Após a classificação sobre o Remo, pela Copa do Brasil, a torcida corintiana não comemora uma vitória no ano. Desde a saída de Fernando Lázaro e as chegadas de Cuca e Luxemburgo, o Corinthians dá sinais de fraqueza na temporada. Em campo, a equipe não vence uma partida desde o dia 26 de abril; no Brasileirão, o único triunfo aconteceu na estreia, diante do Cruzeiro. É com esse retrospecto negativo que o Corinthians encara o Flamengo no Maracanã neste domingo, 21, a partir das 16h (horário de Brasília).

Na temporada, a equipe alvinegra vem de uma sequência de seis jogos sem vencer – cinco destes com Luxemburgo no comando. São quatro derrotas e dois empates no período. Além do resultado, a equipe não consegue ter seu melhor desempenho em campo. Nas duas últimas partidas, contra São Paulo, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil, a equipe foi dominada pelo adversário, em número de finalizações e posse de bola.

Em entrevista coletiva após a derrota na Copa do Brasil, Luxemburgo reconheceu a performance apática da equipe, mas considerou que há uma evolução em andamento. “Alguma coisa boa aconteceu, fizemos a entrada de Paulinho como volante, jogou muito bem como conhecedor da posição, participou, desarmou, deu bom passe quando teve de dar bom passe. Acho que as mudanças que poderiam dar efeito diferente não deram o efeito esperado. A gente acerta e erra, faz parte do futebol”, afirmou.

Corinthians vem de derrota sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

É um sinal de evolução que a torcida corintiana espera da equipe. O calendário do Corinthians em maio, com três competições – Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão –, já indicava que o caminho seria delicado, ainda mais após a segunda troca de comando técnico na temporada. Contra o Flamengo, o time inicia uma sequência em que precisa dar resultados a seu torcedor, ainda mais por estar na zona do rebaixamento do Brasileirão.

Nesta temporada, o retrospecto do Corinthians fora de casa é longe de esperado. Quatro derrotas em quatro partidas pelo Brasileirão; na Copa do Brasil, derrotas para o Remo e Atlético-MG, ambas por 2 a 0. O último triunfo como visitante foi ainda em abril, diante do Liverpool-URU. No entanto, o torcedor corintiano pode ter como esperança a última partida entre Corinthians e Flamengo no Maracanã.

No Brasileirão de 2022, venceu por 2 a 1, com gols de Du Queiroz e Yuri Alberto. Foi o primeiro jogo entre as equipes após o encontro na final da Copa do Brasil – título do time rubro-negro. Naquela partida, o Corinthians quebrou um tabu de sete anos sem vencer o rival no Maracanã.

Por outro lado, ataque e defesa pouco eficientes expõe a equipe. Nos últimos dez jogos, o Corinthians sofreu gols em nove partidas. A única exceção foi o confronto de volta com o Remo pela Copa do Brasil, justamente a última vitória da equipe no ano.

Pressionado, Luxemburgo tenta lançar jovens talentos na equipe para garantir sua primeira vitória. Murillo, Matheus Araújo e Pedro ganharam espaço nessa sequência com o treinador. Wesley, outro deste grupo vindo da categoria de base, foi crucial no empate com o São Paulo, ao sofrer o pênalti na partida. “Uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo. A perna fica pesada. Uma vitória muda totalmente. Não vamos perder todos os jogos”, afirmou Luxemburgo, em coletiva após o último jogo pela Copa do Brasil.

Apesar desse discurso, é o pior início de Luxemburgo, em suas três passagens pelo Corinthians, e de um treinador alvinegro neste século. Com um aproveitamento de 13,4%, ele superou negativamente a marca de Tite, que sem sua primeira passagem em 2004 iniciou com três empates nas primeiras cinco partidas.

Para a partida, o Corinthians segue sem a presença de Renato Augusto, que segue se recuperando de lesão no joelho e deve retornar na partida de volta da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Luxemburgo ainda tenta acertar o ataque do Corinthians e indicou que deve utilizar Róger Guedes pelas pontas e Yuri Alberto centralizado.

Momento do Flamengo

O Flamengo chega motivado para a partida após segurar o empate diante do Fluminense na terça-feira, pela Copa do Brasil. A partida também será a 300ª da equipe no Maracanã desde que o estádio foi reinaugurado para a Copa do Mundo de 2014. O time rubro-negro é o que mais vezes atuou desde a reabertura e divide o local com o rival tricolor.

Pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Bahia, fora de casa, por 3 a 2, mas teve uma série de desfalques antes e durante a partida. Ausentes, Pedro e David Luiz voltaram a treinar com o elenco e podem ser opções para Sampaoli.

FLAMENGO X CORINTHIANS