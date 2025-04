Corinthians terá semana decisiva: ‘sobrevivência’ na Sul-Americana e novo dérbi contra Palmeiras

A equipe alvinegra joga na Colômbia, às 21h30 (Brasília) de terça-feira, contra o América de Cali. Após perder em casa para o Huracán na estreia da fase de grupos, uma nova derrota para o América torna praticamente inviável a classificação. Isso porque é possível que colombianos e argentinos terminem a rodada com 6 pontos cada e o Timão com zero.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para a fase seguinte de mata-mata. O segundo encara um outro terceiro colocado de algum grupo da Libertadores em um playoff para ver quem segue para as oitavas da Sul-Americana.