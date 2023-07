Corinthians tem volta de titulares contra o Bragantino para tentar vencer duas seguidas após um mês

Depois de garantir a vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta as atenções para o Brasileirão. O time do Parque São Jorge encara o embalado Red Bull Bragantino, neste domingo, às 11h, pela 13ª rodada. Para o confronto na Neo Química Arena, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve promover o retorno dos titulares, que descansaram durante a semana e não foram a campo contra o Liverpool (URU) pela Libertadores. Além de tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians vai em busca da sua segunda vitória seguida após um mês. A partida terá transmissão no canal Premiere (pay-per-view).

O Corinthians continua próximo da zona de rebaixamento. Derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR na última rodada, a equipe alvinegra está na 15ª colocação, com 12 pontos, um a mais do que o Goiás, que abre o Z-4. Caso o time esmeraldino vença seu duelo em casa com o lanterna Coritiba e o Cuiabá derrote o ameaçado Santos em Mato Grosso, o Corinthians pode voltar a ficar entre os quatro piores do campeonato se acumular um novo revés.

Róger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Eliminado na ainda fase de grupos da Libertadores, o Corinthians deu adeus à principal competição continental deixando uma boa impressão ao torcedor, vencendo por 3 a 0 o modesto Liverpool com quase nenhum dos jogadores considerados titulares. Apenas os zagueiros Caetano e Murillo, que vêm disputando a vaga ao lado do experiente Gil, começaram a partida. O jogo serviu para alguns jovens do elenco, como Wesley e Matheus Araújo, ganharem confiança para a sequência da temporada. Adson, autor de um dos gols, também foi bem e mostrou que tem chances de voltar a ser titular.

“Trabalhei o jogo com a responsabilidade de quem vai jogar um jogo desse, falando para eles que teriam uma chance boa para jogar um jogo de Libertadores e buscando classificação para Sul-Americana. E de eles continuarem a ter novas oportunidades. Não vejo problema de chamar essa molecada e botar jogar, não. Faz parte. Esses moleques estão prontos, fico satisfeito com isso aí”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva após a partida.

O confronto com o Liverpool marcou o retorno do volante Fausto Vera, ausente nas partidas contra o Santos e Athletico por causa de um trauma no tornozelo direito. Existe a possibilidade de o argentino sair jogando começar entre os 11 diante do Bragantino. Fagner, que cumpriu suspensão diante do Athletico, retorna aos titulares. O experiente Fábio Santos levou o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Renato Augusto ainda se recupera de um problema na panturrilha esquerda e também está fora. O camisa 8 está sendo preparado para retornar no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do América-MG, em Minas Gerais, no dia 5 de julho.

O Corinthians está há cerca de um mês sem vencer duas partidas consecutivas. A última vez que isso aconteceu foi na última semana de maio, quando o time do Parque São Jorge derrotou o Fluminense por 2 a 0, encerrando uma sequência de oitos jogos sem vitória à época, e o Atlético-MG, pelo mesmo placar, garantindo a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis. O Bragantino está há cinco jogos sem perder e deve dificultar a vida da equipe alvinegra.

Continua após a publicidade

Em ambas as ocasiões, o apoio da torcida na Neo Química Arena foi determinante para o Corinthians sair de campo vitorioso. Porém, na última quarta-feira, parte dos torcedores fizeram um protesto por causa dos maus resultados e ficaram em silêncio no estádio. Vanderlei Luxemburgo encarou como normalidade, mas espera que os corintianos voltem a cantar neste domingo.

“Não vejo problema, muito melhor que violência, machucar alguém. Não estão gostando, faz parte do futebol. É um protesto pacífico. Cabe a gente dentro do campo mostrar que temos condições. Mas me surpreendo. Já fui adversário do Corinthians. Jogo contra o Atlético-MG, a torcida foi fundamental para tirar prejuízo e passar para a fase seguinte da Copa do Brasil. A torcida é fundamental junto com a gente, mas se quiserem protestar é um direito. Mas é fundamental para nós.”

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Gil, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Ruan Oliveira e Adson (Guilherme Biro); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Ramires, Lucas Evangelista, Sorriso e Vitinho; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Juíz: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Continua após a publicidade

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

TV: Premiere.