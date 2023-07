Corinthians usa Ted Lasso para anunciar contratação de Matias Rojas; veja vídeo

O meia-atacante Matias Rojas teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e foi anunciado como novo reforço do Corinthians. O paraguaio de 27 anos desembarcou em São Paulo no início deste mês e já vinha treinando com os companheiros, mas ainda não tinha sido oficializado em razão do atraso do Racing, seu antigo clube, para enviar documentos necessários para o registro no futebol brasileiro.

O anúncio feito pelo clube alvinegro teve referências à série Ted Lasso, da Apple TV, que acompanha a jornada de um treinador de futebol americano contratado por um time de futebol da Inglaterra. O programa tem um personagem chamado Dani Rojas e seu bordão “Futebol é vida” foi compartilhado em uma montagem com um assento da Neo Química Arena pela página oficial do clube, antes de Matias Rojas ser anunciado. Também foi divulgado um vídeo editado intercalando imagens da série e do novo reforço.

“Estou agradecido por ter esta oportunidade em uma instituição tão grande. Creio que estarei à altura. Estou preparado e com muita vontade”, disse o jogador, que assinou contrato até junho de 2026 com o Corinthians após cinco temporadas defendendo a camisa do Racing. Iniciou a carreira nas categorias de base do Cerro Porteño, do Paraguai, subiu à equipe principal em 2014 e ficou até 2019, entre empréstimos para o Lanús (2017-2018) e Defensa y Justicia (2018-2019).

Matias Rojas assinou contrato com o Corinthians até junho de 2026 Foto: Reprodução / Twitter / @corinthians

Rojas está em condições de jogo, pois vinha atuando normalmente pelo Racing, inclusive ajudou o time argentino a avançar às oitavas de final da Libertadores. É muito provável, portanto, que sua estreia com a camisa corintiana ocorra no sábado, em duelo com o América-MG, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, a partir das 16h30.

De fora do jogo desta terça-feira contra o Universitario, pela fase preliminar às oitavas da Copa Sul-Americana, o paraguaio também não poderá jogar a rodada de volta na terça-feira que vem, dia 18. Para isso, teria de ser regularizado até a última segunda-feira. Como não foi possível, só terá a oportunidade de ser inscrito na competição continental caso o Corinthians avance para a próxima fase.