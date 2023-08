Corinthians vai ajudar familiares de vítimas de acidente com custos de translados e velórios

O Corinthians se colocou à disposição de familiares das vítimas do acidente com torcedores na madrugada deste domingo, 20. Segundo a assessoria do clube, as famílias poderão contar com apoio em custos para translado de corpos e velório. Sete pessoas morreram depois que o ônibus em que estavam capotou na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O veículo levava 43 torcedores de volta a São Paulo depois de o Corinthians enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Não foi confirmado se haverá uma cerimônia de velório coletivo. Logo após a notícia do acidente, o clube publicou uma nota lamentando o ocorrido. “O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Alexandre Husni, também lamentou o acidente com vítimas fatais. “Hoje é um daqueles dias em que a palavra, este valioso e potente instrumento do qual nos valemos todos os dias para expressar nossas ideias e sentimentos, torna-se praticamente inútil”, escreveu Hunsi, também mencionando possível ajuda a vítimas e familiares.

“Frente a tais imponderáveis surpresas do destino, não nos resta outra alternativa se não, a de manifestarmos nossas profundas condolências às famílias das vítimas fatais e nos colocarmos à disposição de seus familiares e de todos os outros envolvidos em acontecimento tão infeliz, que profundamente lamentamos”.

Acidente com torcedores do Corinthians em MG + 6

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, publicou um vídeo em solidariedade às pessoas envolvidas no acidente. “Acidente que deixa toda a nação muito triste. Me solidarizo com familiares e com as pessoas que foram embora, e partiram. A tristeza bate na gente. As pessoas vão viajar, querem estar junto do seu time e de repente vem o acidente e nos deixa muito tristes”, disse o treinador.