Corinthians vai jogar a Copa do Brasil 2025? Entenda regulamento e a situação do clube

Jogar a Copa do Brasil, mais do que objetivo competitivo, representa muito para as finanças dos clubes brasileiros. O torneio é o que mais paga no País. O campeão de 2024 vai receber R$ 73,5 milhões. Em comparação, o Palmeiras faturou R$ 47,5 milhões pelo título do Brasileirão 2023, 36% a menos que a premiação do São Paulo na Copa.

Doze clubes têm direito a entrar somente na terceira fase da Copa do Brasil: os representantes do País na Copa Libertadores, e os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. Se houver menos de 9 brasileiros no torneio continental, são chamados os mais bem colocados do Brasileirão. As outras 80 vagas são definidas pelos Estados. A Federação Paulista dispõe de seis vagas na Copa do Brasil: seis pelo Paulistão e uma pela Copa Paulista. Os times que se classificam à Libertadores e têm vaga pelo Paulista tem seus lugares repassados para o próximo mais bem colocado.

Dessa forma, somente se for campeão da Copa Sul-Americana ou da própria Copa do Brasil – e assim ganhar vaga na Libertadores –, o Corinthians estará garantido na edição do próximo ano.

Copa do Brasil 2024 pagará R$ 73,5 milhões ao campeão. Foto: Divulgação/CBF

No sábado, o Atlético Monte Azul ganhou o direito à vaga, como campeão da Copa Paulista. Entretanto, a tendência é que o clube opte por jogar a Série D do Brasileirão, repassando a classificação à Copa do Brasil ao vice, o Votuporanguense.

Pelo Paulistão, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Paulo estão garantidos. Palmeirenses e são-paulinos devem estar na Libertadores 2025, repassando suas vagas via Estadual para Inter de Limeira e Ponte Preta.

Se Santos ou Novorizontino sagrar-se campeão da Série B e garantir a vaga pelo torneio, o próximo agraciado via Paulistão é a Portguesa

Mesmo que o Red Bull Bragantino, 13º colocado no Brasileirão, classifique para a Libertadores, a vaga via Paulistão não seria do Corinthians e, sim, do São Bernardo.

Vagas paulistas na Copa do Brasil

Votuporanguense (vice-campeão da Copa Paulista)

Palmeiras (campeão paulista)

Santos (vice-campeão paulista)

Red Bull Bragantino (3º colocado paulista)

Novorizontino (4º colocado paulista)

São Paulo (5º colocado paulista)

Caso São Paulo e Palmeiras se classifiquem para a Libertadores

Votuporanguense (vice-campeão da Copa Paulista)

Palmeiras - direto na 3ª fase

Santos (vice-campeão paulista)

Red Bull Bragantino (3º colocado paulista)

Novorizontino (4º colocado paulista)

São Paulo - direto na 3ª fase