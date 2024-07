O começo do jogo mostrou que a disputa entre as equipes seria principalmente física, com divididas fortes no meio de campo. O Corinthians tinha dificuldade na saída e abusava de lançamentos para Wesley, que foi quem descolou a primeira situação próxima do gol. Na frente, Yuri Alberto pareceu diminuir entre os zagueiros da equipe baiana e ficou escondido no jogo.

Com Pedro Henrique e Coronado, opções do interino Raphael Laruccia, o time conseguia, ao menos, ocupar mais espaços que o Vitória. Apesar de o time tocar a bola por mais de um minuto, o placar foi aberto mais por mérito individual de Rodrigo Garro do que desempenho coletivo. O camisa 10 recebeu de frente para o gol e bateu rasteiro de fora da área, colocando o time paulista na frente.