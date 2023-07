Corinthians x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e América-MG decidem neste sábado, a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, quem avançará às semifinais da Copa do Brasil para encarar o São Paulo, que eliminou o Palmeiras nesta quinta-feira. A partida tem transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Na partida de ida, o América-MG venceu por 1 a 0, com gol de Juninho, em Belo Horizonte. Apesar da derrota, Vanderlei Luxemburgo elogiou a atuação do Corinthians, que conseguiu impor seu jogo – tática e tecnicamente – no segundo tempo da partida. Dez dias depois, o time alvinegro engata sua melhor sequência sob Luxemburgo, com quatro vitórias nos último sete jogos.

Uma vitória simples do Corinthians leva a decisão da vaga às semifinais, para encarar o São Paulo, para as penalidades máximas; em caso de empate, o América avança e, novamente, elimina o time alvinegro – assim como ocorreu na edição de 2020 da competição.

Corinthians e América-MG decidem uma das vagas às semifinais da Copa do Brasil neste sábado. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 14/07/2023 (sábado).

: 14/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

SporTV (TV fechada).

Prime Video ( streaming ).

). Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira (Fausto Vera), Renato Augusto e Matías Rojas; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira (Fausto Vera), Renato Augusto e Matías Rojas; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

